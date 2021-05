Kolumne aus Grimmen: Statt Pool und eine wärmende Decke 

Grimmen

Die warmen und konstanten Frühlingstage – mit Sonne satt und angenehmen Temperaturen – lassen weiter auf sich warten. Im vergangenen Jahr konnten viele Grimmener an Pfingsten bereits in der Sonne brutzeln und sich immer mal wieder im Pool abkühlen. In diesem Jahr macht man sich da doch lieber die Feuerschale an und kuschelt sich – insbesondere in den Abendstunden – in eine Decke ein. Das Wetter kann man eben nicht beeinflussen. Und ganz ehrlich: Dies ist auch gut so! Und auch ein Abend an der wärmenden Feuertonne oder rund um den gusseisernen Terrassenofen kann überaus schön sein. Zumindest die Natur hat sich bereits mit dem aktuellen Wetter arrangiert. Einfach fantastisch, wie auf einmal alles im üppigen Grün erstrahlt. Und ich bin mir sicher, schon bald werden auch die Temperaturen passen und man kann im luftigen Sommerkleid oder mit der kurzen Hose die Abendstunden genießen. Denn eines steht außer Frage: Es gibt doch diesbezüglich kaum etwas Schöneres, als diese langen Frühlingsabende – an denen es lange hell ist und man die Zeit im Freien genießen kann.

Von Raik Mielke