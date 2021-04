Kolumne aus Grimmen: Straße gesperrt – bessere Informationen bitte!

Grimmen

Da ging gestern gar nichts mehr: Wer von Vorland nach Grimmen wollte, stand plötzlich direkt an der Kreuzung zur Bundesstraße 194 plötzlich vor der Straßensperrung. Aufgrund der Bauarbeiten an der Bundesstraße war die Einfahrt nach Grimmen vollständig gesperrt. Angekündigt war das nicht, auch auf den Internetseiten des Straßenverkehrsamtes Stralsund ist dazu nichts zu finden. Lediglich für zwei Tage der vergangenen Woche war auf der Bundesstraße wegen der Arbeiten eine Vollsperrung und entsprechende Umleitungen hingewiesen worden.

Und so fuhren etliche Pkw langsam an die Sperrung heran, die Fahrer staunten und wendeten teilweise aufwändig, um dann über Schleichwege in Richtung Grimmen oder Stralsund zu gelangen. Ab Dienstagmorgen soll die Strecke aber wieder befahrbar sein, lautete die Auskunft vom Bauleiter des Bauausführenden Betriebes, der GP Günter Papenburg AG in Grimmen. Na – wenigstens etwas. Eine rechtzeitige Information wäre aber noch besser gewesen.

Von Almut Jaekel