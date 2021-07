Kolumne aus Grimmen: Tag des Bikinis

Grimmen

Im Grimmener Naturbad wird wieder ordentlich geplanscht, auch die Strände in der Umgebung laden bei mehr Sonnenschein wieder zum ausgiebigen Baden ein. Neben dem Wasser vor den Augen tut sich auch ein Farbenmeer bunter Badebekleidung auf. Der Bikini, so geliebt und verteufelt er wird, ist längst kein ungewöhnlicher Anblick mehr.

Das war zum Geburtsdatum des Zweiteilers ganz anders. Am 5. Juli 1946 wurde der Bikini von Designer Louis Réard zum ersten Mal in einem Pariser Schwimmbad präsentiert. Die mühselige Modelsuche war das erste schlechte Omen. Die Reaktion war ein öffentlicher Skandal. Bis in die 1960er Jahre blieb der „kleinste Badeanzug“ an öffentlichen Stränden verboten.

Erst danach setze sich die Bademode allmählich durch und brachte Bräune auf den Bauch. Es war ein beschwerlicher Weg vom obszönen Modeskandal zur alltäglichen Bademode. Auch wenn die Entwicklung mal zu mehr Stoff, wie beim Tankini oder zu weniger Stoff (Microkini) führte – am Strand macht das den wenigsten etwas aus.

