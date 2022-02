Kolumne aus Grimmen:  Vor dem Gerätehaus der Feuerwehr gilt absolutes Halteverbot

Grimmen

Die freiwillige Feuerwehr der Stadt Grimmen wurde gleich im Januar 47 Mal alarmiert. Insbesondere am vergangenen Sturmwochenende waren sie im Minutentakt gefordert. Die ehrenamtlichen Helfer sind eben Tag und Nacht einsatzbereit. Sie eilen aus ihrem privaten Umfeld zum Gerätehaus und machen sich anschließend mit den modernen Fahrzeugen auf dem Weg zum Einsatzort.

Im Ernstfall zählt jede Minute

Damit es hierbei zu keinen zeitlichen Verzögerungen kommt, gilt vor dem Gerätehaus das absolute Halteverbot. Denn im Notfall zählt jede Minute. Am Montagabend wurden die Feuerwehrleute nun zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn gerufen. Zu dieser Zeit parkten vor dem Gerätehaus fünf Transporter der Polizei. Schnell konnten die Polizisten wegfahren und es kam zu keiner Verzögerung für die Feuerwehrleute. Ein gutes Vorbild ist dies aber beileibe nicht. Zwar waren die Beamten in der Vorbereitungsphase zur Montagsdemonstration – und im Einsatz darf die Polizei ihre Fahrzeuge auch in Bereichen des Halteverbots abstellen – jedoch hätte man dies gut anderthalb Stunden vor Demobeginn nicht zwingend machen müssen. Wichtig hierbei aber der Hinweis: Im Bereich der Feuerwehrzufahrt haben Fahrzeuge nichts zu suchen! Zu keiner Tages- und Nachtzeit!

Von Raik Mielke