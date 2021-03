Kolumne aus Grimmen: Warum Sonne gute Laune macht

Grimmen

Diese Woche ist doch mal toll losgegangen: mit ganz viel Sonne. Auch heute gibt es hier bei uns in Vorpommern wohl noch reichlich davon. In anderen Landesteilen, und dann leider ab morgen auch bei uns, sieht es nicht so freundlich aus.

Also nutzen Sie heute noch mal die Mittagspause für eine Runde um den Schwanenteich oder durch die Gartenanlagen, setzen Sie sich kurz auf den Balkon oder auf die Terrasse. Denn Sonnenstrahlen machen glücklich. Mich mindestens ebenso wie Schokolade.

Die Motivation steigt

Durch die Sonne steigt meine Motivation und meine Laune wird besser. Warum ist das so? Das soll mit der Serotoninproduktion zusammenhängen, die durch die Sonne in unserem Körper beschleunigt wird. Und Serotonin sorgt für Glücksgefühle.

Aber das ist noch längst nicht alles: Sonnenstrahlen senken den Cholesterinspiegel und den Blutdruck senken, stärken das Immunsystem und schützen unsere Knochen. Also: raus in die Sonne!

Von Almut Jaekel