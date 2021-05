Kolumne aus Grimmen: Wenn schon kalt, dann auch Regen

Grimmen

Regen, Sonne, Temperaturen zumindest über 10 Grad – die Metereologen wollen sich nicht so recht festlegen, wie das 1-Mai-Wochenende wird. Meine Meinung: Wenn es schon nicht richtig frühlingshaft warm wird, dann soll es wenigstens ordentlich regnen, und wir machen es uns auf der Couch gemütlich. Denn Niederschläge werden mittlerweile schon wieder benötigt. Die Regentonnen sind leer, bevor die Balkon- und Terrassenpflanzen so richtig in Schwung kommen, und auch Sträucher, Bäume, Stauden und das Gras kann ausgiebiges Wasser gebrauchen. Ein wenig davon gab es ja bereits am Donnerstag, aber ich denke, es könnte durchaus mehr sein.

Übrigens war der 1. Mai früher in meiner Kindheit immer der Tag, an dem ich erstmals im Jahr mit Kniestrümpfen oder Söckchen ins Freie durfte. In diesem Jahr verzichte ich darauf wohl freiwillig. Es ist zu kalt – und wohin soll es auch gehen? Maifeste und Demos gibt es so gut wie gar nicht. Trotzdem wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende!

Von Almut Jaekel