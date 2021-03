Kolumne aus Grimmen: Wer hat an der Uhr gedreht?

Grimmen

... ist es wirklich schon so spät? Womöglich ist es dem einen oder anderem Grimmener genauso gegangen – der Wecker zeigte am Sonntag eine andere Zeit an, als die Pendeluhr im Wohnzimmer. Die Uhren wurden wieder umgestellt und uns eine Stunde des Wohlfühl-Sonntags weggemopst. Nun gilt in Deutschland die Sommerzeit. Dabei wurde doch einst in der EU beschlossen, dass ab 2021 nicht mehr an den Uhren gedreht werden soll. Was ist daraus geworden?

Bislang ist keine Einigung in Sicht. Ein gemeinsames Vorgehen der EU-Staaten gilt jedoch als wichtig, um einen zeitlichen Flickenteppich zu vermeiden. Jetzt bleibt bis zum 25. Oktober Zeit für eine Einigung oder eine erneute Umstellung und damit ein verlängerter Aufschub.

Forscherinnen und Forscher warnen seit Jahren vor der körperlichen Belastungen durch die Zeitumstellung, die den natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus des Menschen zusätzlich durcheinanderbringt. Laut einer aktuellen Studie der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe (TH OWL) und des Marktforschungsinstituts mo’web research gibt jeder zweite Deutsche an, durch die anstehende Zeitumstellung auf Schlaf zu verzichten. Zudem braucht fast die Hälfte der Deutschen bis zu drei Tage, um sich an die neue Zeit zu gewöhnen.

Von Christin Assmann