Kolumne aus Grimmen: Willkommen in der Sommerzeit 

Grimmen

In der Nacht zum Donnerstag wurde uns wieder eine Stunde „gestohlen“. Wir leben nun wieder nach der Sommerzeit, dabei sollte die Zeitumstellung doch längst abgeschafft sein. Wussten Sie eigentlich, dass die Zeitumstellung erstmals am 30. April 1916 im Deutschen Reich sowie in Österreich-Ungarn eingeführt wurde. Die Sommerzeit sollte die energieintensiven Materialschlachten des Ersten Weltkriegs unterstützen: Dadurch versprach man sich Energieeinsparungen bei der künstlichen Beleuchtung an langen Sommerabenden.

Wird wirklich immer noch Energie gespart?

Energieeinsparung ist auch derzeit wieder ein großes Thema – doch hat die Umstellung auch heute noch eine ausschlaggebende Wirkung? Das deutsche Umweltbundesamt hat die Auswirkungen der Zeitumstellung untersucht: Während der Sommerzeit wird eindeutig weniger elektrisches Licht gebraucht damit auch weniger Energie. Dafür wird aber im Frühling und Herbst morgens sehr viel geheizt und dadurch viel Energie verbraucht. Die Zeit, in der hauptsächlich geheizt wird, verlagert sich also einfach nur nach vorne und es wird nicht wirklich viel Energie eingespart. Und auch, wenn es in den ersten Tagen für viele Leute eine spürbare Umstellung ist, so freuen wir uns doch im Sommer wieder über die langen taghellen Abende.

Von Raik Mielke, raik.mielke@ostsee-zeitung.de