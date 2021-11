Kolumne aus Grimmen: Zeit zur Umkehr ohne Feiertag

Noch vor wenigen Jahren hätten Sie wahrscheinlich am Mittwoch frei gehabt. Denn es ist der evangelische Buß- und Bettag – in Mecklenburg-Vorpommern war das bis Mitte der 90er-Jahre ein Feiertag. Der Buß- und Bettag wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts als allgemeiner und fester Feiertag immer an dem Mittwoch begangen, der vor dem Ewigkeitssonntag liegt.

Ursprünglich wurde die Bevölkerung an diesem Tag zur Umkehr und zum Gebet angesichts von Notständen und Gefahren aufgerufen. Dieser Feiertag geht also auf besonders schlechte und kritische Zeiten und Möglichkeiten, wie man ihnen begegnen kann, zurück. Gefahren gibt es auch heutzutage mehr als genug, Umkehr ist auf vielen Gebieten angesagt. Und so könnte der Buß- und Bettag – auch ohne ein Feiertag zu sein – wieder größere Bedeutung gewinnen.

Einen zusätzlichen Feiertag gibt es aber dennoch bald: In MV soll der am 8. März, dem Internationalen Frauentag etabliert werden.

Von Almut Jaekel