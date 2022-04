Kolumne aus Grimmen: das Besondere am Gründonnerstag

Grimmen

Heute ist Gründonnerstag - kein gesetzlicher Feiertag aber ein ganz besonderer. Für die Christen der Welt, weil an diesem Abend das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern vor dem Verrat und seiner Verhaftung stattfand und damit die Tradition der Eucharistie begann: Jesu brach das Brot, teilte den Wein mit seinen Jüngern und beauftragte sie, dass zukünftig in seinem Sinne beim Abendmahl zu tun. Regelmäßig wird das heilige Abendmahl in den Gottesdiensten bis heute gefeiert.

Für andere ist es ein besonderer Tag vor einer Reihe freier Tage. Es wird organisiert, und vor allem eingekauft, als ob es nie wieder offene Supermärkte geben wird.

Dabei ist auch hier sicherlich das gute Mittel das Richtige für den Gründonnerstag. Selbstverständlich sollte man planen, was an den folgenden Tagen auf den Tisch kommt und mit wem man den stillen Karfreitag und das frohe Osterfest verbringen möchte. Aber zumindest ein Gedenken an Wurzeln für Traditionen hierzulande sollte doch ebenso drin sein.

Von Almut Jaekel