Grimmen

In diesen Tagen ist wirklich allerhand los in der kleinen Trebelstadt Grimmen. Trotz Corona-Lockdown. Wir, also die OSTSEE-ZEITUNG Grimmen, räumen seit Tagen, packen Möbel und Technik: Ab Montag ist die Bahnhofstraße 48 das neue, moderne Zuhause der Redaktion. Und von dort aus dürfen wir digital und in der gedruckten Zeitung dann über weitere spannende Geschehnisse berichten.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Impfzentrum öffnet in Grimmen

Zum Beispiel darüber, wie es mit der Vorbereitung der Bürgermeisterwahl in Grimmen am 6. Juni weitergeht. Ob sich weitere Kandidaten in die Startlöcher begeben werden?

Und wie läuft es mit dem Impfen in Grimmen? Zum Ende der Woche eröffnet die Außenstelle des Stralsunder Impfzentrums im Kultur- und Ausstellungszentrum der Rassegeflügelzüchtern (ehemals Petersilienbar). Auch dort werden wir natürlich dabei sein und schauen, ob alles klappt. Bleiben Sie gespannt. Und Ihnen allen ein schönes Wochenende!

Von Almut Jaekel