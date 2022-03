Kommt ein Windpark zwischen Wendisch Baggendorf und Gransebieth?

Kirch Baggendorf

Windkraftenergie – ein Thema, das seit Jahren in vielen Gemeinde der Region hitzige Diskussionen hervorruft. Das Hauptargument: Vor Jahren haben sich Anwohner ihren Traum vom eigenen Heim im ländlichen Raum erfüllt. Oftmals verbunden mit einem idyllischen Blick – von der Terrasse aus – in die Natur. Plötzlich sollen Windkraftanlagen diesen Ausblick nachdrücklich verändern. Lärmbelästigung und blinkende Warnlichter werden als Kernproblem genannt. Doch letztendlich wachsen die ausgewiesenen Windparks ständig.

Eine ähnliche Diskussion gibt es nun in der Gemeinde Gransebieth. Zwischen dem Ort Kirch Baggendorf und der Nachbargemeinde Wendisch Baggendorf könnten in den nächsten Jahren vier bis fünf Windkraftanlagen entstehen. Die Gemeindevertreter aus Gransebieth überlegen derzeit, ob auch sie sich für zwei Anlagen auf ihrem Gebiet aussprechen.

In den vergangenen Monaten gab es diesbezüglich bereits einige Informationsveranstaltungen für die Bewohner der Gemeinde. Die OSTSEE-ZEITUNG verfolgte eine Argumentationsrunde, in der ein neuer Fakt ins Spiel kam. Darum stellt sich nun die Frage: Welche Rolle spielen die klammen Gemeindekassen bei der Entscheidungsfindung für oder gegen Windkraftenergie?

Zum Hintergrund: Wendisch Baggendorf hat Prüfung von Windpark beschlossen

Ein Windpark auf den Flächen zwischen den Gemeinden Wendisch Baggendorf und Gransebieth. Seit mehreren Jahren immer wieder ein Thema, welches heiß diskutiert wird. Ausgewiesen ist diese Fläche bis dato nicht als Eignungsgebiet. Der Hauptgrund: In dieser Region gibt es zahlreiche Großvogelarten, die durch die Windräder in Gefahr wären.

Inzwischen sind aber andere Argumente auf dem Tisch. Das Stichwort „Identiflight“ soll eine neue Grundlage schaffen. So soll eine um 360-Grad schwenkbare Kamera Vögel erfassen. Die zweite Kamera zoomt danach das Tier heran, identifiziert es und schickt ein Signal zur Anlage. Wenn ein Großvogel also in Gefahr ist, verlangsamt die Anlage die Rotortätigkeit, indem sie den Rotor aus dem Wind nimmt. So lautet zumindest die Theorie zahlreicher Experten.

Die Gemeinde Wendisch Baggendorf will das Vorhaben Windkraftenergie nun gezielt angehen. „Wir haben bereits einen Beschluss gefasst und einen städtebaulichen Vertrag erstellt“, erklärt Bürgermeister Nils Lewing. Dies sei die Grundlage für den potenziellen Windpark. „Nun wird es darum gehen, dass sämtliche Faktoren geprüft werden. Aber wir als Gemeinde haben uns ganz klar dafür ausgesprochen“, betont er.

Nach heißen Diskussionen folgt nun analytische Betrachtung

Auf die Gemeinde Gransebieth hat dies natürlich Auswirkungen. Diese wurden bei der Gemeindevertretersitzung nun erneut diskutiert. Ein Rückblick: Bereits vor einigen Monaten gab es – durch Experten – eine Projektvorstellung. „Damals gab es hitzige Diskussionen und viele Menschen, die sich gegen das Vorhaben aussprachen“, sagt Bürgermeister Olaf Schmidt. In der Folgezeit gab es in der Gemeinde eine Petition und selbst ein Rundschreiben des Bürgermeisters zur aktuellen Thematik. „Leider haben wir nicht sehr viele Rückmeldungen bekommen. Der überwiegende Teil hat mit einer ablehnenden Haltung reagiert. Es gibt aber auch Befürworter“, informiert er. Und Olaf Schmidt hat ähnlich gespaltene Gefühle beim Thema Windkraft. „Dies ist natürlich eine weitreichende Entscheidung, die wir zugunsten der Gemeinde, aber vor allem auch unserer Bewohner fällen müssen“, sagt er und erklärt: „Zuerst war ich auch kein Freund eines solchen Windparks. Jedoch gibt es Argumente, die uns ganz einfach dazu zwingen, da Thema nicht einfach vom Tisch zu tun.“

Argument 1: Bei Zulassung wäre der Windpark trotzdem in der Sichtachse

Drei Kernargumente sprechen nach Auffassung der Gemeindevertreter für den Bau von zwei Windkraftanlagen auf dem Gemeindegebiet. Argument 1: Wenn der Beschluss und die Prüfung der Gemeinde Wendisch Baggendorf erfolgreich wären, würden vier bis fünf Windräder entstehen. Diese würden sich dann in der Sichtachse der Anwohner Kirch Baggendorfs befinden. Selbst wenn die Gemeinde Gransebieth diesen Park – auf ihrem Land – nicht mit zwei Anlagen erweitert, wäre er dort. Nur eben rund 150 Meter weiter entfernt.

Argument 2: Durch finanzielle Einnahmen gebe es einen Handlungsspielraum für Investitionen

Ein – so wurde es deutlich – entscheidenderes Argument ist die finanzielle Situation der Gemeinde Gransebieth. Zu Grunde liegt ein Minushaushalt. Die Folge: Investitionen in Straßensanierungen, kulturelle Einrichtungen, Spielplätze oder eben eine Erneuerung der Straßenbeleuchtung sind kaum möglich. Gemeindevertreter Thomas Hotopp hat sich intensiv mit der Thematik beschäftigt. Nach seinen Angaben könnten zwei potenzielle Windkraftanlagen – über 20 Jahre hinweg – jährlich rund 150 000 Euro in die klamme Gemeindekasse spülen. Einnahmen, die sicher einen gewissen Handlungsspielraum für Investitionen geben würden. Auch Gemeindevertreterin Ute Lachmann sprach sich dafür aus: Langfristig werden wir gar keine andere Möglichkeit haben. Der aktuelle Haushalt lässt keinerlei Handlungsspielraum zu“, meint sie.

Argument 3: Einwohner könnten finanziell von den Windrädern profitieren

Zudem stellten die Gemeindevertreter das Modell Bürgerwindkraftanlage vor. So könnten Einwohner in eine Anlage investieren. Wie Thomas Hotopp erklärt, winkt eine realistische Rendite von fünf bis sieben Prozent.

Ein Entschluss wurde nicht gefasst. „Wir werden sicher noch einige Zeit über das Thema diskutieren, bevor wir es zur Abstimmung bringen. Der Abend war aber erneut sehr wichtig, weil er neue Fakten auf den Tisch gebracht hat“, meint Olaf Schmidt.

Von Raik Mielke