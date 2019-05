Splietsdorf

Nach der Wahl am 26. Mai muss Bürgermeister Burghard Rübcke von Veltheim auf einen Mann verzichten, der sich 30 Jahre lang fleißig in die Politik der Gemeinde einbrachte. Dieter Hagen arbeitete nicht nur viele Jahre ehrenamtlich als stellvertretender Bürgermeister, sondern hielt auch konsequent die Finanzen zusammen. „Er möchte nun den Weg für die nächste Generation frei machen und ich möchte mich für die sehr gute Zusammenarbeit mit ihm bedanken“, sagt Rübcke von Veltheim.

Burghard Rübcke- von Veltheim kandidiert als Einziger für das Amt des Bürgermeisters in der Gemeinde Splietsdorf. (56) Quelle: Anja Krüger

Auf der Liste der Kandidaten, die in die Gemeindevertretung ziehen wollen, finden sich einige neue Namen. „Besonders freue ich mich, dass wir Andreas Jahn gewinnen konnten“, sagt der langjährige Bürgermeister, der auch als Landwirt und ehrenamtlicher Pastor arbeitet. Er sei stets darauf bedacht, Vertreter aus jedem der fünf Ortsteile der Gemeinde Splietsdorf für die Arbeit zu motivieren. Es ist ihm gelungen.

Im Allgemeinen steht die kleine Gemeinde mit den knapp 500 Einwohnern gut da. „Wir haben keine Schulden, keine Verbindlichkeiten“, sagt Rübcke von Veltheim. Aber es seien auch keine großen Ausgaben in den kommenden Jahren geplant. „Wir haben keine Kita, weil es einfach zu wenig Kinder bei uns gibt, und auch nicht vor, ein Schwimmbad in unserer Gemeinde zu bauen“, sagt der Bürgermeister lachend, der sich über eine regere Arbeit der Senioren im Ort freuen würde.

Dafür soll die Wohnsituation und Infrastruktur weiter verbessert werden. Straßen sollen weiterhin saniert werden, denn viele der Landwirtschaftsmaschinen seien in den vergangenen Jahren größer, schwerer und breiter geworden. Nur die Wege haben sich nicht verändert. „Das müssen wir anpassen.“ Falle eine Straßenlaterne aus, werde sie stets durch eine moderne LED-Lampe ersetzt und auch weitere Bänke für Radler und Wanderer sollen aufgestellt werden, da die bereits existierenden häufig genutzt werden.

Burghard Rübcke von Veltheim ist es wichtig, weiterhin Wohnungen zu vermitteln. Immer wieder gibt es Bauvoranfragen. Die Gemeinde kann die Wünsche erfüllen, denn sie besitzt noch Bauland. „Allein in Quitzin gab es in den vergangenen 15 Jahren einen Zuwachs von 30 Prozent der Einwohner. Darunter sind viele junge Familien. Und das soll auch so weitergehen.“

Die Kandidaten Für die Wählergemeinschaft Splietsdorf wollen Landwirt Thomas Wormsbächer aus Holthof, Postangestellte Cornelia Niebauer aus Müggenwalde, der kaufmännische Angestellte Olaf Ahrens aus Holthof, Geschäftsführer Norbert Schuparis aus Vorland, Landwirt Andreas Jahn aus Vorland, Trockenbauer Andreas Zieris aus Splietsdorf und Gemeindearbeiter Frank Wormsbächer aus Müggenwalde in die Gemeindevertretung. Der Pensionär Helmut Schmieder aus Vorland geht als Einzelbewerber an den Start. Als Kandidat für die Wahl des Bürgermeisters lässt sich Burghard Rübcke von Veltheim (Wählergruppe) aus Quitzin erneut aufstellen.

Carolin Riemer