Kompostwerk Reinberg: Ohne Umweltverträglichkeitsstudie geht es nicht

Falkenhagen

Bevor das Kompostierwerk in Reinberg eventuell erweitert werden kann, muss eine Umweltverträglichkeitsstudie durchgeführt werden. Diesen Erfolg verbucht die Bürgerinitiative Falkenhagen, die sich für die Einhaltung der Gesetze im Kompostwerk gleich nebenan einsetzt und unter anderem gegen Geruchsbelästigungen und Wasserverschmutzung vorgeht.

Erweiterungsantrag vorerst zurückgezogen

Der Betreiber der Anlage zwischen Reinberg und Falkenhagen plante, statt 20 000 Tonnen Bioabfall 35 000 Tonnen jährlich zu verarbeiten. Noch 2019 hatte das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) Stralsund die Initiatoren der Bürgerinitiative um Hajo Hahn und Julius Budde darüber informiert, dass der Erweiterungsantrag zurückgezogen worden war. Das Kompostwerk gehört der Ostmecklenburgisch Vorpommerschen Verwertungs- und Deponie GmbH (OVVD), an der unter anderem der Landkreis Vorpommern-Rügen beteiligt ist. Ein neuer Antrag werde allerdings im ersten Quartal 2020 erwartet.

„Wie groß die Anlage dann werden soll, welche baulichen Veränderungen geplant wären und wie die künftige Verkehrsführung vonstattengehen soll, ist uns allerdings noch nicht bekannt“, sagt Julius Budde. Ursprünglich geplant war, dass der Bioabfall über die Stahlbroder Straße in Reinberg ins Kompostwerk kommt, der fertige Kompost dann generell über die Straße nach Falkenhagen abgefahren werde.

Rechtsanwalt eingeschaltet

Getan habe sich beim Stalu erst etwas, als die Initiatoren aus Falkenhagen einen Rechtsanwalt eingeschaltet hatten, sind sie überzeugt. Erste Anfragen hätten sie bereits im Februar 2019 an das Amt gesandt. Im Frühjahr habe sich die Vorgehensweise verändert, die Anlage erscheine sauberer. Auflagen wurden erteilt. Beispielsweise sämtliche Verkehrswege sauber zu halten, die Abwasserleitungen funktionstüchtig zu machen und das Schmutzwasserauffangbecken ordentlich einzubinden. Bis dahin sollte das belastete Wasser abgefahren werden. Die ursprüngliche Frist bis September sei noch einmal bis November verlängert worden.

Bereits im Frühsommer hatte das Stalu einiges eingeräumt, was vor Ort verändert werden sollte: zum Beispiel, dass die Umzäunung der Kompostanlage punktuell reparaturbedürftig war und einige der zur Abdeckungen der Kompostmieten eingesetzten Goretex-Membranen ausgetauscht werden mussten. Die Stilllegung der Anlage wäre jedoch zu keinem Zeitpunkt verhältnismäßig gewesen, hieß es in einem Schreiben. Auch ob sich die Forderung der Bürgerinitiative nach der baulichen Einhausung der Kompostmieten behördlich durchsetzen lasse, wurde erörtert.

Bürgerinitiative fühlt sich jetzt ernst genommen

„Ob jetzt alle Auflagen erfüllt werden, ist uns noch nicht bekannt“, sagt Budde. Auch danach habe die Bürgerinitiative wieder über den Anwalt nachfragen lassen, allerdings noch keine Antwort erhalten. Grundsätzlich hätte auch schon zuvor nur so viel Abfall aufgenommen werden dürfen wie auch verwertet und wieder abgegeben werden konnte.

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung in dem Sinne, wie sie jetzt gefordert wird, habe es bisher noch nicht gegeben, informieren die Initiatoren aus Falkenhagen. „Die vorliegenden Untersuchungen sind älter als 15 Jahre“, beanstanden Hajo Hahn und Julius Budde.

„Wir haben also auf jeden Fall etwas erreicht, denn beim Stalu wird etwas unternommen, wir werden nun ernst genommen“, freut sich Hajo Hahn. Das Abwasserproblem werde endlich angepackt, das belastete Wasser nicht mehr zum Befeuchten der Hauptrotte verwendet. Julius Budde: „Die Entwicklung ist positiv. Das Stalu kommt seiner Aufsichtspflicht nach.“

Aber nicht alle Probleme seien bisher gelöst worden. Der Zustand sei jetzt besser, aber nicht so, wie es sein sollte. „Es kommt wohl etwas, was besser wird“, meint Hahn. Aber die Entwicklungen dauerten einfach zu lange, beklagen die beiden. Julius Budde sieht die drei beteiligten Landkreise – Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen – als Mitgesellschafter der Betreibergesellschaft in der Pflicht. Denn ein einheitliches Konzept für die Entsorgung des Bioabfalls erkenne er nicht und er habe deshalb kein wirkliches Zutrauen.

„Wir wollen eine saubere Lösung mit dem Kompostierwerk vor Ort für alle Beteiligten“, fordert Hajo Hahn. „Wir wollen, dass am Standort Reinberg/ Falkenhagen Technik eingesetzt wird, die die Belästigungen vermeidet.“

Von Almut Jaekel