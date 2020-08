Konzert trotz Corona: Blues mit Amerikaner in Müggenwalde

Müggenwalde

Konzert trotz Corona: Auf dem Gelände des Jazzcafé in Müggenwalde von Thomas Reich ist das am kommenden Sonnabend möglich. Um 19.30 Uhr beginnt das Blueskonzert des charismatischen US-Sängers und Bluesgitarristen Kevin Holloway. Der 28jährige Kevin Holloway studierte an der kalifornischen Westküste Musik. Er wird für das Publikum im modernen Vintagesound das Repertoire der 70iger Jahre mit eigenen radiotauglichen Stücken zu Gehör bringen. Unterstützt wird der Amerikaner von Tobias Altripp-Wurlitzer am Piano, Oliver C. Dziemba am Bass und Thomas Reich an den Drums.

Die Veranstalter weisen dringend darauf hin, dass alle Besucher die vorgeschriebenen Abstandsregeln einhalten müssen und bitten um Voranmeldung bei Thomas Reich unter der Telefonnummer: 03 83 25/80 401

Von caro