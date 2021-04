Koserow

Was für ein emotionaler Moment: Christin Burow traute am Donnerstagvormittag ihren Augen nicht, als kurz nach 10 Uhr plötzlich ein Ford Galaxy in ihre Straße einbog und zielgerichtet vor ihrem Haus hielt. Als ihr Blick auf das Nummernschild fiel, konnte sie die Tränen nicht mehr zurückhalten – denn schlagartig war ihr klar geworden, dass sie und ihre fünf Kinder mit diesem Fahrzeug überrascht werden sollten.

Die Familie, zu der vier Söhne und eine Tochter gehören, hat gerade schwere Stunden zu überstehen: Nachdem die OZ vor drei Wochen berichtete, dass Christin Burows Ehemann und Vater der fünf Kinder schwer an Krebs erkrankt ist und nur noch wenig Lebenszeit hat. Der größte Wunsch des 54-Jährigen war es, dass die Familie noch einmal gemeinsam auf der Insel Usedom kleine Ausflüge unternehmen wollte. Doch es fehlte ein passendes Auto.

Riesige Spendensumme

Aus diesem Grund bat die OZ mit Hilfe der Bürgerstiftung Vorpommern um Spenden für die Familie, denn die Mutter war zudem gerade arbeitslos geworden, weil sie die letzten Wochen die Pflege ihres schwerkranken Mannes zu Hause übernommen hatte und in dieser Zeit krankgeschrieben war. Die Resonanz auf den Aufruf war überwältigend. Insgesamt waren es 190 Spender aus ganz Vorpommern, die mit größeren und kleineren Beträgen die gebeutelte Familie unterstützen. Innerhalb von drei Wochen kamen so 17 000 Euro zusammen. Für Ronny Bauch vom Vorstand der Volksbank ist das ein unglaubliches Ergebnis. „Diese Hilfsbereitschaft und dieses Mitgefühl mit dem schweren Schicksal der Burows überwältigt alle in der Stiftung. Wir haben dieses Ergebnis nicht erwartet“, sagt Bauch.

Zu den Spendern, die sofort bereit waren, etwas zu geben, gehörte die Seetel-Gruppe von Rolf Seelige-Steinhoff. „Auch wenn es den Hotels in diesen Pandemiezeiten und der damit verbundenen monatelangen Schließung gar nicht gut geht, hier wollten wir nicht tatenlos zusehen. Deshalb haben wir den Kauf des Autos für Familie Burow großzügig mit unterstützt“, so der bekannte Usedomer Hotelier.

Fünffach-Mama jetzt allein

Für Christin Burow lagen daher am Donnerstag Lachen und Weinen ganz eng beisammen. Denn ihr Ehemann Olaf Burow, ist vor zwei Wochen in ihren Armen gestorben. Am Ende waren es einfach zu viele Metastasen im Gehirn. Für die Fünffach-Mama ist es alles sehr schwer, aber Freundin Yvonne Behn hat den Autokauf mit vorangetrieben. Im Wolgaster Autohaus von Michael Esser hat sie einen noch recht neuwertigen Ford Galaxy ausgesucht, in dem alle sechs Platz haben. Mit dem Nummernschild mit Olaf Burows Initialen hat sie ebenfalls ins Schwarze getroffen.

„Ich bin so glücklich, ich kann meinen Dank für all diese Helfer gerade nicht in Worte fassen“, sagte die sichtlich ergriffene Christin Burow. Denn der Galaxy sei das Lieblingsauto ihres Mannes gewesen, weil alle darin Platz gehabt hätten. „Nun können wir wirklich als Familie unterwegs sein“, so die Koserowerin. Und nicht nur das: Autohausinhaber Michael Esser, dessen Sprössling mit den jüngsten Burow-Zwillingen die Kita besucht, hat sich ebenfalls noch allerhand einfallen lassen – vom Zuschuss für die Unterhaltung des Wagens bis hin zu Geschenken für die Kinder reichte die Palette. Und auch die Volksbank hatte noch einen Tankgutschein im Gepäck.

Probesitzen für die Familie

Natürlich gab es auch noch ein Probesitzen für alle Familienmitglieder. Die großen Söhne finden das Auto Spitze, Christin Behn muss immer wieder zum Fenster ihrer Küche laufen, um sich zu überzeugen, dass der Galaxy vor der Haustür tatsächlich ihr gehört. Und die dreijährigen Zwillinge waren ebenfalls total aufgeregt, dass sie mit so einem großen Auto von der Kita abgeholt wurden.

„Ich möchte allen Spendern und Unterstützern von ganzem Herzen Danke sagen. Ich werde wohl eine Weile brauchen, bis ich begreife, welche große Hilfe uns hier zuteil wurde“, so Christin Burow. Am Nachmittag hat sie mit Freundin Yvonne eine erste kurze Spritztour im neuen Auto unternommen.

Von Cornelia Meerkatz