Kostenfrei in den Grimmener Heimattierpark

Mädchen und Jungen bis 14 Jahre sind am 22. Juli zu einem kostenfreien Aufenthalt in Zoos und Tierparke eingeladen. Das Land MV bedankt sich am Landeszootag damit für die Geduld der Kinder in der Corona-Zeit und spendiert diesen Besuch. Der Grimmener Heimattierpark macht mit und bietet allerlei Überraschungen.

„Binnen kurzer Zeit haben wir uns ein großes Tierparkquiz und eine Bastelidee ausgedacht“, sagt Tierparkchefin Christin Trapp. So wird es am Vormittag (von 10 bis 12 Uhr) und am Nachmittag (von 14 bis 16 Uhr) je eine Veranstaltung geben. „Damit kann sich jeder die passende Uhrzeit aussuchen, und wir vermeiden Staus“, erklärt die Diplombiologin.

Ganz wichtig: Die Kinder möchten sich bitte im Vorfeld telefonisch oder per E-Mail anmelden, damit der Tag besser geplant werden kann (038326/2220, Mobil: 0173 2346594, E-Mail: tierpark@grimmen.de). Übrigens geht es beim Basteln darum, ein Zuhause für Ohrenkneifer und Insekten zu bauen. Das kann dann im Anschluss mit nach Hause genommen werden.

Da man für das Tierparkquiz schon lesen und schreiben können muss, sollten die Kinder mindestens sieben Jahre alt sein oder in Begleitung der Eltern, Großeltern oder größerer Geschwister vorbeischauen.

Zoos sind Orte außerschulischer Bildung

Landwirtschaftsminister Till Backhaus dankte dem Landeszooverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V. für seine spontane Zusage, diesen doch besonderen Landeszootag 2020 mit seinen 19 Mitgliedern zu organisieren. „Die Zoos leisten nicht nur herausragende Arbeit in den Bereichen Natur und Artenschutz, sie bieten insbesondere auch für Kinder und Jugendliche attraktive Orte der außerschulischen Bildung“, sagt er.

Aktuell tummeln sich im Grimmener Heimattierpark auf einer Fläche von 2,6 Hektar 200 Tiere in 40 Arten. Geöffnet ist der Zoo jetzt wieder täglich von 9 bis 18 Uhr.

Auszubildende und Studenten zahlen zwei Euro Eintritt. Für Erwachsene kostet das Ticket vier Euro. Es gibt auch Jahreskarten.

