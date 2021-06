Grimmen

Im Grimmener Tierpark sind am 1. Juni die Kinder ordentlich gefeiert worden – und das trotz der eingeschränkten Möglichkeiten. Viele der Besucher haben sich über dieses Angebot gefreut: „Es ist toll, dass endlich wieder etwas für Kinder angeboten werden kann“, sagt Christin Schläwicke aus Grimmen. Die zahlreichen Kinderaugen leuchteten.

So auch die ihrer Tochter Pia, als sie die Kaninchen im Streichelgehege besuchen konnte. „Die Hasen mag ich besonders gern“, sagt sie. Begleitet wird sie auch an diesem Tag wieder von ihren Eltern. Die drei besuchen regelmäßig den Tierpark – vor allem am Kindertag. Denn schon in den vergangenen Jahren wurde vor und auf dem Gelände ein großes Programm angeboten. In diesem Jahr musste das aufgrund der Corona-Pandemie etwas kleiner ausfallen. Doch die Eltern hoffen für die Kinder, dass das Kinderfest, so wie man es aus den vergangenen Jahren kennt, auch zukünftig beibehalten wird.

Hüpfburg und Zuckerwatte für Kinder

In diesem Jahr ist für die Knirpse eine Hüpfburg vor dem Eingang des Tierparks sowie ein Zuckerwatte-Stand aufgebaut worden. Auch der Eintritt war für die Kleinen kostenlos. „Das, was sie machen konnten, haben sie gut gemacht“, findet eine Besucherin aus Grimmen. Sie hat an diesem Vormittag ihren Sohn begleitet. Er kennt sich bestens in dem städtischen Tierpark aus: „Ich mag eigentlich alles: die Meerschweinchen, die Alpakas, die Kaninchen und auch die Rennmäuse.“

Und obwohl, anders als in den vergangenen Jahren, kein Kanu gefahren, geangelt, gemeinsam gegrillt, geschminkt oder gespielt werden kann, machen die Kinder einen glücklichen Eindruck. So auch vor dem Gehege der Schafe. Denn als kleine Attraktion durften die Kinder am Morgen hautnah erleben, wie die Tiere geschoren werden. Auch die schwarze, dichte Wolle durften sie anfassen und alle Fragen zum Schaf stellen.

„Endlich ist wieder etwas los“

Sogar die wohl jüngsten Besucher aus Techlin staunten nicht schlecht. Die vier kleinen Knirpse sind zwischen ein und drei Jahre alt und in Begleitung ihrer Tagesmutti Sonja Düwel. Jedes Jahr plant sie einen Ausflug mit den Kindern: „Wir sind immer mal wieder hier. Es ist schön, weil man hier die Ruhe hat und es nicht überlaufen ist“, sagt sie. Über das Angebot war die Erzieherin sehr glücklich: „Es ist endlich mal wieder etwas los. Man konnte sonst ja nirgendwo hin.“ Nach einer großen Runde durch den Grimmener Tierpark wurde zum Abschluss noch gepicknickt.

Denn wer viel in Bewegung ist, der braucht auch jede Menge Stärkung. So auch die elf Krippenkinder der Kita „Guckmalfix und Drehmalfix“ aus Klevenow. Sie können an ihrem Ehrentag das sonnige Wetter bei ein paar Snacks und Wasser am Spielplatz genießen. Kitaleiterin Angela Zahnke besucht mit ihren Gruppen mindestens einmal im Jahr den Grimmener Tierpark: „Heute sind wir speziell wegen des Kindertages hergekommen. Wir wollten gern mal wieder etwas unternehmen“, sagt sie.

Kindergarten- und Schulgruppen zu Besuch

Von den Unternehmungen des Tierparks überrascht war auch Tobias Höppner. Der zweifache Vater aus Tribsees hat sich spontan für einen Besuch in Grimmen entschieden: „Die beiden haben einen kleinen Schnupfen und sind deshalb nicht in die Kita. Und weil heute Kindertag ist, sind wir dann heute hergekommen“, sagt er. Ganz besonders freut sich über diese Entscheidung sein kleiner Sohn, der gespannt die flinken Meerschweine beobachtet.

Im Laufe des Vormittags sind auch noch weitere Kindergarten- und Schulgruppen angereist. Auch die Leiterin des Tierparks Christin Trapp zeigt sich am Ende des Tages zufrieden: „Wir hatten viele Kinder zu Besuch. Auch am Nachmittag sind noch viele Eltern oder Großeltern mit den Kindern im Tierpark unterwegs.“

