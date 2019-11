Kranke Freundinnen aus Grimmen fahren zum ersten Mal in ihrem Leben in den Urlaub

Grimmen

Der Herzenswunsch von Karola Petter und Katrin Schendel (beide 55) geht in Erfüllung. Dank der Hilfsbereitschaft der OZ-Leser und von Herbert Hillebrand, Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Miltzow, können die beiden schwer kranken Damen den ersten Urlaub ihres Lebens planen.

In einem OZ-Artikel vor wenigen Wochen schilderten die Freundinnen, die an ihre Rollstühle gefesselt sind, dass sie sich nichts sehnlicher wünschen, als ein Mal eine Kreuzfahrt auf Nord- oder Ostsee zu unternehmen. Doch sie müssten eine Pflegerin mit auf Reisen nehmen, denn ohne fremde Hilfe können beide Frauen den Alltag nicht meistern.

Lange Krankheit

Karola Petter kommt vor 55 Jahren mit einer offenen Wirbelsäule zur Welt. Sie ist querschnittsgelähmt, spürt unterhalb ihrer Knie nichts und ist seit ihrer Geburt stark gehandicapt. Unzählige Operationen liegen hinter ihr. Sie kennt kein Leben außerhalb des Rollstuhls. Trotzdem schließt sie eine Ausbildung zur Weiß-Näherin ab, ist während der Ausbildung als 19-Jährige in einem Altenheim untergebracht. „Ich habe Wäsche und Kittel für Krankenhäuser genäht und ausgebessert“, erzählt sie.

Auch Katrin Schendel guckt auf einen langen Leidensweg zurück. Sie führt bis zu ihrem 31. Lebensjahr ein ganz normales Leben, zieht einen Sohn groß, arbeitet leidenschaftlich in ihrem Traumberuf als Krankenschwester. Doch dann bricht die Krankheit Multiple Sklerose aus und plötzlich ist nichts mehr so, wie es einmal war. An manchen Tagen kann sie die Schmerzen kaum aushalten. Ihr Sehnerv ist von der heimtückischen Krankheit betroffen und machte sie für eine Zeit blind.

OZ-Leser helfen

Das Leben der beiden Frauen aus Grimmen berührt die Leser der OSTSEE-ZEITUNG sehr. Nach dem Artikel spenden unzählige Menschen Geld, damit der Herzenswunsch der beiden in Erfüllung gehen kann. 1250 Euro kommen so zusammen. Beim Sportfest der Volkssolidarität spenden viele, vom Hausmeister bis zur Küchenhilfe. Katrin Schendel ist sehr berührt: „Wir freuen uns riesig über die Unterstützung. Vielen Dank“, sagt sie.

Ein Brief verändert alles

Doch dann erreicht ein Brief die Redaktion, der den Traum vom Urlaub endgültig Realität werden lässt. Herbert Hillebrand, von der Hillebrand-Gruppe und Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Miltzow, bietet in ihm seine Hilfe an. „Die beiden Damen sollen sich ein Angebot für eine Reise einholen und ich gebe ihnen das fehlende Geld dazu“, sagt der Unternehmer, der sich seit 45 Jahren stark in sozialen Bereichen engagiert. Die Geschichte der beiden Frauen habe ihn tief betroffen gemacht. „Sie sollen doch auch etwas vom Leben haben und wenn sie nun einen Urlaub planen, sollen sie dabei nicht auf jeden Cent gucken müssen.“ Bis zu 3000 Euro wäre Herbert Hillebrand bereit zu zahlen. „Ich habe nach der Lektüre des Artikels nur gedacht, wie froh wir sein können, einigermaßen gesund zu sein.“

Für Karola Petter und Katrin Schendel ist diese Nachricht ein Segen. Seit Tagen stöbern sie im Internet nach Reisezielen und Angeboten. Es soll nach wie vor eine Kreuzfahrt auf Nord- oder Ostsee sein. „Oder wir lassen uns in einem Hotel auf Usedom verwöhnen", sagt Katrin Schendel. Eine Flugreise kommt für die beiden nicht in Frage. Das sei zu kompliziert mit einem Rollstuhl. Die große Hilfe, die ihnen widerfährt, können sie kaum fassen. Ihr Herzenswunsch geht endlich in Erfüllung.

