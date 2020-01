Grimmen

60 Babys wurden im vergangenen Jahr in Grimmen und den dazugehörigen Ortsteilen geboren - 30 Jungen und 30 Mädchen.

Auch in diesem Jahr bewiesen einige Eltern große Kreativität bei der Auswahl der Vornamen. Sachbearbeiterin im Einwohnermeldeamt, Heike Lux, fielen einige Namen auf, die es in der Trebelstadt bislang noch nicht gab: „Beispielsweise „Félynée-Joey für ein Mädchen und Dom für einen kleinen Jungen.“ Auch eine kleine Fraya Elsa gibt es seit dem Jahr 2019 erstmals in Grimmen.

Kurze Namen sind beliebt

Für 17 Kinder wählten die Eltern zwei Vornamen, fünf Mal vergaben sie Doppelnamen. Beliebt sind nach wie vor kurze Vornamen: Matz, Matti, Leni, Lotta, Lotte und Lotti gehören dazu. Leni und Lotti sind übrigens die einzigen Zwillinge aus dem Jahr 2019, die nun mit Mama und Papa in Grimmen wohnen.

Für einen außergewöhnlichen Namen entschieden sich auch die Eltern von Kjartan Rolandson. „Der Name stammt aus dem dänischen und isländischen Raum“, hat Heike Lux recherchiert. Eher ungewöhnlich im norddeutschen Raum sind auch Jace, Devin Liam und Davin. Tim, Theo und Leo klingen vertrauter und wurden ebenfalls im Jahr 2019 geboren.

Wohlklingend ist auch der Name der kleinen Antonia-Melissa. Sie wird sich künftig vielleicht die Schulbank mit Mia Joleen, Kate, Amelie-Emilia oder Naomi Inge teilen.

Nicht allzu oft vergaben die frisch gebackenen Eltern im vergangenen Jahr altdeutsche Vornamen. Arthur und Max sind da eher die Ausnahme. Grimmener Eltern entschieden sich hingegen für Elin, Luke, Svenja Michelle, Henri oder auch Ben-Luca.

Egal, wie ihr Vorname nun lautet, das Team der Ostsee-Zeitung wünscht den jüngsten Grimmenern viel Gesundheit und alles Liebe!

Von Carolin Riemer