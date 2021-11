Kreativste Kita in MV gesucht: Letzte Chance für Ihren Favoriten abzustimmen

Rostock

In nicht einmal 24 Stunden stehen die Gewinner fest – die Abstimmung zur kreativsten Kita in MV geht in die heiße Phase. Noch bis Dienstag, 9. November, um 12 Uhr kann noch in den zwei Kategorien „Mein Freund, der Baum“ und „Mein Freund, der Drachen“ für die Bastelarbeiten der Kindergartengruppen abgestimmt werden.

Mehr als 1800 OZ-Leser haben sich bereits an den Abstimmungen beteiligt. In der Kategorie „Mein Freund, der Drachen“ ist der Spitzenreiter eindeutig: Die Kinder der Awo-Kita „De Utkieker“ aus Bad Doberan haben 50,1 Prozent der OZ-Leser überzeugt. Die 2- bis 6-Jährigen haben gemeinsam mit ihrer pädagogischen Fachkraft zur Kaffeemahlzeit einen Kuchen in Drachenform gebacken. Vorweg wurde eine Skizze von der „Wackelzahnbande“ (Schulanfänger) angefertigt, wie die Torte aussehen sollte.

Bildergalerie mit allen Teilnehmern

Zur Galerie Die OZ sucht wieder die „kreativste Kita in MV“. Unter den Themen „Mein Freund, der Baum“ oder „Mein Freund, der Drache“ können Kindergartengruppen noch bis zum 31. Oktober ihre herbstlichen Werke einreichen. Diese Kitas sind bereits dabei.

In der Kategorie „Mein Freund, der Baum“ ist das Rennen deutlich enger. Mit 32,1 Prozent der Stimmen führt die Seepferdchengruppe des Kinderhauses „Fischbank“ aus Rostock. Baumscheiben, kombiniert mit bunten Glassteinchen schmücken die Fenster des Gruppenraumes und funkeln einfach zauberhaft.

So können Sie die Sieger küren – und selbst etwas gewinnen

Doch noch ist nichts entschieden: Alle OZ-Abonnentinnen und -Abonnenten haben noch die Chance, aus den Einsendungen ihren Favoriten zu wählen und die beiden Gewinner zu küren. Es gibt je einen Sieger für „Mein Freund, der Baum“ und „Mein Freund, der Drachen“. Diese beiden Kita-Gruppen erhalten von der OZ jeweils einen 200-Euro-Gutschein für Smyth Toys (früher: Toys ’R’ Us).

Die Abstimmung ist bis Dienstag, 9. November 2021, um 12 Uhr möglich. Gewinnen können auch die Teilnehmer der Umfrage: Wer mitmacht und sich im Anschluss registriert, hat die Chance auf einen 25-Euro-Gutschein für „Amazon“. Dieser wird unter allen Teilnehmern verlost.

Von OZ/acs