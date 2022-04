Neuendorf

Krebs – diese Diagnose nimmt vielen Menschen den Lebensmut. Lust auf nette Unterhaltung, auf Beisammensein und Verwandlung mit Kostümen haben die meisten der Patienten zunächst nicht. „Verwandlung als Chance“ ist jedoch ein kreativer Patiententag, ein ganz besonderes und einmaliges Projekt unter Federführung des Rostocker Vereins Gemeinsam mehr Mut e. V. – Wege bei Krebs.

Jetzt fand der zweite mobile Patiententag in Neuendorf bei Grimmen in der dortigen Begegnungsstätte „Gösselstuv“ statt. Was steckt dahinter? Was erwartet Krebspatientinnen? Durch Chemotherapien gezeichnete Frauen – die meisten von ihnen ohne oder mit deutlich weniger Haaren.

„Zu unserem Urgedanken gehört es, Ängsten von Betroffenen sowie allgemein bei allen Menschen, mit positiven Aspekten zu begegnen und in der breiten Öffentlichkeit zu einem Gespräch über die Krankheit und ihre Bedürfnisse anzuregen“, sagt Jacqueline Boulanger, Initiatorin des Projektes.

Die vier anwesenden krebskranken Frauen zwischen 32 und 69 Jahren strahlen trotz ihres schweren Krankheitsbildes allesamt Fröhlichkeit aus und nutzten die gemeinsame Zeit für den Erfahrungsaustausch. Birgit: „Ich lasse mich überraschen, was hier heute auf mich zukommt.“ Nebenbei erzählt sie, dass ihr Mann vor vier Wochen ebenfalls die Krebsdiagnose bekommen hat. Ein Schicksal, das die Anwesenden betroffen macht.

Jazzsängerin gründet 2011 Verein

Die bekannte Jazzsängerin von der Küste, Jacqueline Boulanger, erkrankte selbst an Krebs. Durch ihre damals behandelnden Ärzte entstand 2011 der Gedanke zur Gründung eines Vereins. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, für Akzeptanz und bewussten Umgang mit dieser Krankheit in der Öffentlichkeit und bei Betroffenen zu sorgen, indem wir aufklären, informieren und zuhören. Wir wollen Krebskranke, ihre Angehörigen, Ärzte und Außenstehende einander näherbringen, denn einer der wichtigsten Aspekte beim Leben mit Krebs ist Verständnis“, so die engagierte Frau.

Mit künstlerischen Mitteln will sie neue, andere Dimension finden, um den Ängsten zu begegnen, um miteinander ins Gespräch zu kommen und positives Denken zu fördern. „Das Leben kann auch mit Krebs lebenswert und sehr schön sein“, ist Jacqueline Boulanger überzeugt.

Professionelles Schminken in der Neuendorfer Gösselstuv Quelle: Roswitha Pendzinsky

Die herzliche Art von Jacqueline Boulanger machte es den Frauen leicht, sich schnell auf den Nachmittag mit den vielen Überraschungen einzulassen. Jede stellte sich nur mit dem Vornamen vor, das „Du“ war selbstverständlich. Vom Rostocker Volkstheater sorgten später die Maskenbildnerinnen Beatrice und Michaela für die Verwandlungen rund um den Kopf. Fotograf Michael hielt sich diskret zurück und sorgte dennoch für viele schöne Fotos und Videos. Silke und Anke vom Vorstand brachten nicht nur selbst gebackenen Kuchen mit, sondern berieten nebenbei über ihre Arbeit. „Die Patientinnen haben oft nicht die Kraft, sich mit dem Behördenkram auseinanderzusetzen. Wir geben Unterstützung“, erläutert die Assistentin des Vorstandes.

Ziel: Achtung des Selbst

Die Freude beim Zusammensein mit Gleichgesinnten überwog trotz der schweren Schicksalsschläge, die die Frauen erleben. Der Verein verspricht sich mit dieser Aktion gesteigerte Lebensfreude, Wertschätzung und Achtung des Selbst, innere Wandlung der Sichtweisen wo nötig, kreative Möglichkeiten zu erkennen sein Ich zu verändern. Und das ist an diesem Tag, dank der großen Unterstützung aller gelungen. Die vier Frauen lächeln zufrieden in die Kamera. Später bekommen sie die schönsten Fotos als Erinnerung zugesandt.

Fröhliche Gesichter in schönen Roben mit Fotos zur Erinnerung. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Jacqueline Boulanger, die mit viel Freude und Spaß bei der Kostümauswahl beriet, möchte unbedingt Professor Matthias Birth und Chefarzt Thomas Wolff vom Helios-Klinikum Stralsund sowie Frauenärztin Anke Belan erwähnen, die die Vereinstätigkeit fachlich unterstützen. Und auch Dagmar Riske vom Verein zur Unterstützung krebskranker Kinder steht im ständigen Kontakt mit Frau Boulanger und war auch selbst zur Stippvisite dabei.

Von Roswitha Pendzinsky und Almut Jaekel