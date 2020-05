Kreissportbund Vorpommern-Rügen: Diese 39 Sportler werden für Verdienste geehrt 

Stralsund

Andreas Boehk hätte die besten Sportler und aufopferungsvollen Ehrenamtler aus der Region gern mit lobende Worten für ein tolles Sportjahr 2019 gewürdigt. Die Ehrung fiel der Corona-Pandemie zum Opfer, der Geschäftsführer des Kreissportbundes Vorpommern-Rügen dankt den Sportlern dennoch. „Wir haben sie nicht vergessen! Nur muss es leider diesmal ohne Festevent gehen“, sagt Boehk. Die Athleten bekommen ihre Auszeichnungen per Post zugesandt.

Alle Geehrten im Überblick:

Sonderehrung: Christine Lübbe (Medizin Stralsund), Fred Schumann (Sassnitzer Schützengilde), Wolf-Dieter Woller (Schützenkompanie Bergen).

Ehrung für sportliche Leistung: Udo Berndt (KV Hansa), Naomi Boy (SC Star), Sebastian Brätz ( PSV Stralsund), Leni Bünning ( KSV Grimmen), Skady Czekay und Philipp Prüter (TSC B-W Stralsund), Anna Dettmann (Stralsunder Schützen-Compagnie), Adrian Freitag (OG Am Krummenhäger See), Chiara-Charleen Giese (PSV Ribnitz-Damgarten), Wencke Griephan (LAV Ribnitz-Damgarten/ Sanitz), Chiara Gunert (RSV 1919), Ive Kiesling (SV B-W Grimmen), Can Krasny ( Phoenix SV), Tom Landmann (SV Hanse-Klinikum), Pauline Richter und Ingrid Vogt (KV Grimmen), Zoe-Michelle Schmidt (TC B-W Stralsund), Matti Stolt (HAC Stralsund), Anne Wejda (RFV Barth/Rubitz),Motor Barth Handball;

Ehrenamt in Nordvorpommern: Hans-Jürgen Cordt ( SV Böhlendorf), Danilo Diedrich (Traktor Kirchdorf), Marcell Holtfreter (Prohner Wiek), Friedrich Kaiser (Schützenverein Ribnitzer Greif), Thomas Kohn (RFV Semlow), Stephan Rahn ( SV Kandelin), Michael Reuter ( BSG Marlow), Martin Rogge (SV Steinhagen), Bianka Schönau (Tribseeser SV, alle Ehrenamt NVP);

Ehrenamt auf Rügen: Andrea Conrad (RFV Poseritz), Dorina Feichtinger ( DLRG Samtens), Matthias Gielow ( SV Trent), Henry Guster (VV Bergen), Henry Hänsel (B-W Baabe), Stephan Kliche (Empor Sassnitz), Wolfgang Pisch (Empor Göhren);

Ehrenamt Stralsund: Sven Dosdall (Empor Stralsund), Oliver Gielow (Lok Stralsund), Brigitte Hock (Knieper SV).

