Rodde

Voraussichtlich bis Ende Oktober ist die Kreisstraße 14 auf der Strecke zwischen Langenfelde bis in den Ort Rodde vollständig gesperrt.

Diese Straße wird grundhaft neu ausgebaut, heißt es dazu aus der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen. Für Autofahrer bedeutet das, sie müssen auf dem Weg in das Dorf Rodde die ausgewiesene Umleitung über Grammendorf und Nehringen nehmen. Direkt in Rodde und auch von der anderen Seite über Langenfelde in der Gemeinde Glewitz ist unmittelbar vor dem Bauzaun Schluss mit der Fahrt.

Teilstrecke von Nehringen bereits 2019 saniert

Während von Nordosten gerade ein Teil der Asphaltoberfläche entfernt ist, sieht man in Rodde, dass der gesamte Fahrbahnuntergrund erneuert werden muss – der alte Straßenaufbau ist vollständig entfernt. Die Fahrbahn wird auf einer Gesamtstrecke von 1900 Metern neu aufgebaut. Zu den geplanten Kosten dieser Baumaßnahme gab es aus der Kreisverwaltung keinerlei Auskunft. Die Baufirma versuche, trotz der Vollsperrung, in Abstimmung mit den Anwohnern in Rodde zu gewährleisten, dass diese zu ihren Grundstücken gelangen können.

Ab dem Ort Rodde in der Gemeinde Grammendorf wird die Sanierung der Kreisstraße 14 fortgesetzt. Die Straße ist gesperrt. Quelle: Almut Jaekel

Bereits im Frühjahr und Sommer 2019 wurde die Strecke von Nehringen bis Rodde auf 1374 Metern komplett saniert. Die Kosten für diesen Bauabschnitt beliefen sich auf 845 000 Euro.

Veränderungen im Busverkehr

Im Zuge der jetzigen Straßenbauarbeiten ab Rodde bis zum Wald in Richtung Langenfelde auf der Kreisstraße 14 gibt es außerdem Fahrplanänderungen im Busverkehr der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR). Das betrifft die Linien 317 (Grimmen-Grammendorf-Rodde) und 319 (Grimmen-Grammendorf-Tribsees). Die Ersatzfahrpläne sind unter https://www.vvr-bus.de/bediengebiete/nordvorpommern/fahrplan/ einsehbar. Dazu zählt auch der Schülerverkehr auf diesen Strecken der VVR.

Von Almut Jaekel