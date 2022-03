Kreistag: Fraktionen fordern vom Landrat Einsatz für Planungssicherheit

Stralsund

Die Kultur- und Veranstaltungsbranche braucht Planungssicherheit. Für die haben sich im Kreistag die Fraktionen Bürger für Vorpommern-Rügen/Freie Wähler und Bürger für Stralsund/FDP stark gemacht. Aktuell hat das Land Mecklenburg-Vorpommern zwar weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen verabschiedet, aber: „Auch diese lassen in bestimmten Situationen wieder Einschränkungen zu. Daher haben wir unseren Antrag aufrecht erhalten. Denn wir denken, dass dies gerade diese Branchen in die existenzielle Schieflage bringen kann“, sagt Mathias Löttge, Fraktionsvorsitzender Bürger für Vorpommern-Rügen/Freie Wähler.

Sie baten den Landrat, seinen Einfluss in der Landesregierung geltend zu machen und sich für Regelungen einzusetzen, die der Branche Planungssicherheit über die nächsten Monate hinaus, unabhängig von Inzidenzen, gibt. Er hat dabei unter anderem auch Großveranstaltungen wie die Störtebeker-Festspiele im Blick. Diesen müssen jetzt die Sicherheit gegeben werden, in die Proben und den Vorverkauf gehen zu können. „Da müssen Grundlagen geschaffen werden, dass die Lockerungen auch noch im Sommer gelten.“

Sicherheit für Rügenbrückenlauf und Darss-Marathon schon heute notwendig

Die Fraktion Bürger für Stralsund/FDP blickt dabei auch auf die Großveranstaltungen im Sportbereich unserer Region. „Das ist auch für den Rügenbrückenlauf oder Darss-Marathon von Bedeutung. Und da wir nicht wissen, wie dauerhaft die aktuellen Lockerungen sind, haben wir uns entschlossen diesen Beschluss mitzufassen“, sagt der Fraktionsvorsitzende Gerd Scharmberg.

Auch die Wallensteintage werden jetzt bereits geplant. Quelle: Kai Lachmann

Den Antragstellern ist bewusst, dass die rechtliche Zuständigkeit für die Corona-Maßnahmen nicht beim Landrat liegt. „Aber er ist in den Abstimmungsrunden mit der Landesregierung. Wir möchten, dass er sich intensiv mit einbringt und darauf hinweist.“ Dies sollte keiner Forderung gleichen, sondern eher eine Bitte sein. „Wir geben ihm mit unserem Antrag die Unterstützung und wollen damit zeigen, dass er auch unsere Rückendeckung hat“, so Scharmberg.

Das Unplanbare kann nicht planbar gemacht werden

Auch wenn der Kreistag dem Antrag letztendlich mehrheitlich zugestimmt hat, löste er doch Diskussionen aus. Landrat Dr. Stefan Kerth äußerte seine Bedenken: „Das Unplanbare kann niemand planbar machen. Reine Außenveranstaltungen, bei denen Abstände erhalten bleiben sind unproblematisch und können nach meiner Einschätzung durchgeführt werden. Da in der Praxis die Bedingungen nicht eingehalten werden können beispielsweise in Gastronomie- oder Sanitärbereichen, gibt es viele Veranstaltungen, die das nicht garantieren können. Deswegen gibt es nur Sicherheit durch wirtschaftliche Planungssicherheit.“

Organisatoren müssen in Zukunft blicken können

Diese Planungssicherheit wünscht sich aber der Sportbund Stralsund für seine Großveranstaltungen, wie dem Sundschwimmen, Brückenlauf oder Triathlon. „Es ist ein unhaltbarer Zustand, erst zwei Wochen vorher ein Okay für die Veranstaltungen zu bekommen“, sagt Maik Hofmann. Zwar lief die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Landkreises stets reibungslos, sodass gut abgestimmte Hygienekonzepte auch immer mitgetragen wurden, aber: „Wir können nicht immer nur auf kurze Sicht arbeiten“, erklärt der Stadtsportbund-Präsident.

Behutsam sei man im letzten Jahr in die Vorbereitungen der Sportveranstaltungen gegangen. „Beim Brückenlauf wären dann aber mehr Teilnehmer möglich gewesen. Aber da war schon alles anders geplant“, nennt Maik Hofmann ein Beispiel. „Die Organisatoren müssen sicher in die Zukunft blicken können. Es hängt so viel kulturelles Leben dran.“

Bei Ausfällen muss das Land für Verluste einspringen

Dem schließt sich Christopher Hönicke an. „Der Ansatz ist super, dass wir frühzeitig Informationen bekommen, ob wir eine Veranstaltung durchführen können oder nicht“, so der Inhaber der Agentur Baltic Sound auf Rügen. „Denn wir brauchen die Sicherheit dass, wenn dann doch Sachen abgesagt werden müssen, wir abgesichert sind“, sagt Christopher Hönicke.

„Klar würden wir begrüßen, besser planen zu können. Aber wenn die Lage es nicht hergibt, kann man nicht spekulieren“, meint Iris Stottmeister von der Veranstaltungsagentur basic Events. „Uns nützt dann ja auch keine Zusicherung, dass wir unabhängig von der Inzidenz eine Veranstaltung mit 30 Prozent Auslastung durchführen können. Und was wäre, wenn zu diesem Zeitpunkt dann 80 Prozent möglich wären? Mit 30 Prozent könnten wir jedenfalls nicht arbeiten.“ Stattdessen müsse man dann sehen, dass bei einem Ausfall von geplanten Veranstaltungen das Land für die Verluste einspringt, denn Stralsunds größtes Volksfest, das in diesem Jahr für den 21. bis 24. Juli geplant ist, wird derzeit bereits vorbereitet.

Von Wenke Büssow-Krämer