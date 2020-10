Grimmen

Kathrin Meyer von der CDU wird die neue zweite Stellvertreterin von Landrat Dr. Stefan Kerth ( SPD). Am Montagabend wurde sie im Kulturhaus „Treffpunkt Europa“ in Grimmen von 38 der anwesenden 65 Kreistagsmitglieder gewählt. Zwölf Abstimmungsberechtigte enthielten sich und 15 stimmten gegen Kathrin Meyer. Landrat Stefan Kerth zeigte sich zufrieden mit der Wahl: Kathrin Meyer ist schon lange kommunal aktiv. Ich gratuliere ihr ganz herzlich zur Wahl und freue mich auf die Zusammenarbeit“, sagte er gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG.

Den Posten der ersten Stellvertreterin des Landrates behält nach wie vor Carmen Schröter. Sie wurde von den Kreistagsmitgliedern für weitere sieben Jahre bestätigt und bleibt im Amt.

Zwei Bürgermeisterwahlen verloren

Angespannt wirkte Angela Merkels Büroleiterin vor der Verkündung des Wahlergebnisses. Kein Wunder, denn die 53-Jährige braucht einen neuen Job, wenn Merkel im kommenden Jahr nicht noch einmal für den Bundestag kandidiert und das Abgeordnetenbüro aufgelöst wird.

Bereits zwei Mal wollte die 53-jährige aus Ribnitz-Damgarten Bürgermeisterin ihrer Heimatstadt werden. Beide Male unterlag sie ihren männlichen Herausforderern. Zunächst machte Frank Ilchmann das Rennen in Ribnitz-Damgarten, in diesem Jahr verlor sie knapp in der Stichwahl gegen den parteilosen Herausforderer Thomas Huth. 120 Stimmen fehlten ihr zum Sieg.

Seit 20 Jahren in der Politik aktiv

Doch Kathrin Meyer kann auch auf viele Erfolge zurückblicken. Die studierte Betriebswirtin wurde in Ribnitz-Damgarten geboren und ist seit 1990 in der Kommunalpolitik und im Kreistag aktiv. Unter anderem ist sie seit zwanzig Jahren Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses und wurde am 24. Juni 2019 einstimmig zur Kreistagspräsidentin gewählt. Nun beginnt also ein neuer Abschnitt in Kathrin Meyers politischer Laufbahn.

Ihre Dienstzeit beginnt am 21. Januar 2021 und gilt zunächst für sieben Jahre. Den Posten der Kreistagspräsidentin muss sie spätestens bis dahin abgeben. Kathrin Meyer genießt großen Rückhalt aus den Reihen der CDU. Das betonte CDU-Chef Andreas Kuhn, als er die Kandidatin vorstellte. Der Fraktionschef im Kreistag lobte unter anderem ihre „Führungserfahrenheit“.

Chefin über mehr als 100 Mitarbeiter

Schon früh wurden Gerüchte laut, dass Kathrin Meyer die Kandidatin ihrer Fraktion werden soll, die im Kreistag Vorpommern-Rügen die größte Partei bildet. Die Grünen schickten am Montagabend Kai Danter aus Stralsund ins Rennen. Den Ausschreibungsunterlagen zufolge ist Kathrin Meyer ab Januar Chefin über weit mehr als einhundert Mitarbeiter im Landratsamt. Ihr sollen die Bereiche Öffentliche Ordnung und Gesundheit unterstellt werden. Die Neuwahl war nötig, da ihr Vorgänger Manfred Gerth sich in den Ruhestand verabschiedete.

Erstmals eine dritte Beigeordnete

Dass die siebente Zusammenkunft des Kreistages eine Mammutsitzung wird, wurde schon beim Blick auf die mehr als 20 Tagesordnungspunkte deutlich. Zeitliche Verzögerungen gab es, da die Grünen zunächst die geheime Wahl der Vizelandrätin forderten. Die AfD zog dann bei der Wahl des Beigeordneten nach und ein zweites Mal lief die Wahl im Geheimen ab.

Als dritte Beigeordnete wurde Ricarda Rumpel mit 51 von 65 Kreistagsmitgliedern gewählt. Drei Abgeordnete enthielten sich bei der Abstimmung. Der Posten der dritten Beigeordneten war bislang unbesetzt. Gemäß der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommerns kann ein Landkreis mit mehr als 200 000 Einwohnern bis zu vier hauptamtlich tätige Beigeordnete wählen. Im Landkreis Vorpommern-Rügen arbeiten ab dem 21. Januar drei Beigeordnete. Ricarda Rumpels Sieg wurde mit zustimmendem Applaus zur Kenntnis genommen. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit“, betonte sie.

Von Carolin Riemer