Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt mehr Geld für Vereine

Gute Nachricht für alle Vereine zwischen Dranske, Ribnitz-Damgarten und der Gemeinde Süderholz: Der Landkreis Vorpommern-Rügen will ab 2020 mehr Geld für die Förderung von Investitionen bereitstellen. Der Kreistag stimmte auf seiner Sitzung am Montagabend dafür, dass eine entsprechende Regelung ausgearbeitet werden soll. Der zufolge sollen zusätzlich 100 000 Euro für die Vereine bereitstehen. Ein Zuschuss von bis zu 10 000 Euro für die Investitionen in Anlagen und Infrastruktur wäre dann möglich.

Der Hundesportverein benötigt einen neuen Trecker zum Rasenmähen. Der Angelverein würde gerne für Kurse einen Beamer anschaffen. Und beim Stockcar-Verein tropft es durch die Decke: Fiktive Beispiele wie diese zählte die CDU-Politikerin Julia Präkel auf, um Bedarfe von Vereinen zu verdeutlichen.

Klamme Haushalte, geringe Mitgliedsbeiträge, wenig Sponsoren

„Menschen, die sich ehrenamtlich einbringen, leisten einen wichtigen Beitrag für das Funktionieren der Gesellschaft“, begründete Präkel den Antrag, den ihre Partei zusammen mit den Fraktionen der SPD, der Bürger für Stralsund/ FDP sowie der Bürger für Vorpommern-Rügen/Freie Wähler einbrachte. „Doch klamme kommunale Haushalte, geringe Mitgliedsbeiträge sowie das immer schwerer werdende Finden von Sponsoren machen größere Investitionen in den Vereinen so gut wie unmöglich“, so die Putbusser Politikerin.

Wenke Brüdgam ( Die Linke) verwies darauf, dass es diese Regelung schon früher im Landkreis Nordvorpommern gab: „Das war eine prima Richtlinie, damit ließ sich gut arbeiten und tolle Projekte wurden unterstützt.“ Aber: „Ich finde das hier alles ein bisschen daneben! Wo ist unser Demokratieverständnis geblieben, wenn wir über diese Richtlinie in nicht einem einzigen Ausschuss einmal beraten haben, sondern uns das hier vor die Nase geklatscht wird und es heißt, das machen wir jetzt mal so?“

Landkreis kann sich die Förderung „definitiv“ leisten

Sie forderte, vor einem Beschluss eine Beratung in den Fachgremien. Brüdgam argumentierte, dass der Bildungs- und Kulturausschuss hätte klären können, wer überhaupt gefördert werden soll. Und der Finanzausschuss hätte sich Gedanken zur Finanzierung machen können.

Zu dieser Frage merkte Präkel an, dass es sich der Kreis „definitiv“ leisten könne, Mittel, die an anderer Stelle verplant, aber nicht ausgegeben wurden, umzuwidmen, „um das Herz unserer Gesellschaft, das Vereinsleben in unserem Landkreis, zu unterstützen“. Außerdem stellte Präkel klar, dass Landrat Stefan Kerth ( SPD) zunächst damit beauftragt werden soll, die alte nordvorpommersche Richtlinie zu überarbeiten und die neue dann sehr wohl in den Ausschüssen beraten werde.

„Unsäglicher Politikstil“

Die Grünen wollten noch eine Änderung erreichen. Die Förderung sollte einerseits auf Vereine aus den Bereichen Kultur und Sport begrenzt sowie andererseits auf Kirchen und gemeinnützige Körperschaften wie Stiftungen und Genossenschaften ausweitet werden. Dies wurde mehrheitlich abgelehnt.

Da dies das vierte Mal war, dass die Grünen in der Sitzung eine Änderung erreichen wollten, bezeichnete Maik Hofmann (BfS/ FDP) diesen Politikstil als „unsäglich“ und kritisierte: „Sie sehen einfach die Tagesordnungspunkte, hüpfen überall rauf und machen noch mal Änderungen dazu. So kommen wir nicht zu Potte.“ Hofmann merkte aber außerdem an, dass noch ausgearbeitet werden müsste, wer die Anträge der Vereine prüfen soll.

Und er räumte ein: „Die Art und Weise, wie das in den Kreistag gekommen ist, ist nicht richtig. Aber wir wollen, dass es schnell vorwärtsgeht und wir Ehrenamtliche und Vereine unterstützen und etwas Gutes tun können.“

