Kreistag Vorpommern-Rügen fordert 50 Euro für entgangene Schul- und Kita-Essen

Grimmen

Auf Antrag der Fraktion „ Bündnis 90/Die Grünen/Freie Wähler“ beim jüngsten Kreistag Vorpommern-Rügen in Grimmen wurde die Verwaltung beauftragt, die Möglichkeiten für die Auszahlung eines 50-Euro-Pauschalbetrages für die Mittagsversorgung ihrer Kinder an berechtigte Leistungsempfänger zu prüfen.

Etwa 7000 dieser über das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) anspruchsberechtigte Kinder in Vorpommern-Rügen sollen damit auf einfachen Antrag 50 Euro als Einmalbetrag erhalten, wenn deren Kinder aufgrund der coronabedingten Einschränkungen nicht an der BuT-Mittagsversorgung in Schulen oder Kitas teilnehmen konnten und keinen Zugang zu einer alternativen Versorgung wie Abholen und Liefern des Essens hatten. Die Kosten lagen deshalb allein bei den Familien.

„Geld ist im Kreishaushalt da“

„Das Bildungs- und Teilhabepaket hilft vielen Familien“, sagte die Grünen-Politikerin Anett Kindler im Kreistag. Aber ab Mitte März hätten sie diese finanzielle Entlastung für die Essenversorgung aufgrund der Kita- und Schulschließungen nicht gehabt. Einige Caterer hätten Abholservices organisiert, aber in den meisten Fällen sei das nicht möglich gewesen. „Fakt ist, das Geld ist im Kreishaushalt da und nicht ausgegeben“, sagte sie.

Anett Kindler Quelle: Claas Abraham

Christiane Müller, für die Linken im Kreistag, findet den Prüfantrag ok, will aber gleichzeitig überprüft haben, ob die 50 Euro auf Hartz-IV-Leistungen angerechnet würden. „Dann bringt das nichts.“

Ursprünglich lautete der Antrag auf Auszahlung des Geldes. Er wurde nach der Diskussion auf Antrag von Anett Kindler aber in Prüfung geändert.

Von Almut Jaekel