Von 2021 an können die Bürger Vorpommern-Rügens ihren Verpackungsmüll statt in gelben Säcken auch in einer gelben Tonne sammeln. In Ribnitz-Damgarten ist das schon möglich, nun soll der restliche Kreis nachziehen. Eine Debatte darüber gab es auf der Kreistagssitzung am Montagabend in Stralsund nicht. „Es gibt die Wahlmöglichkeit“, stellte Landrat Stefan Kerth ( SPD) nur kurz klar. „Wer will, kann auch weiterhin die gelben Säcke nutzen.“

Womöglich wäre eine Debatte aber nicht verkehrt gewesen, denn laut Beschlussvorlage hat der Entsorger – „Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH“ – ein Problem mit dem Mischsystem aus Sack und Tonne. Die GmbH „sieht nach eigener Äußerung ,keine Veranlassung, nur auf politischen Wunsch’ hin das eingerichtete System kostenträchtig umzubauen“, heißt es in dem Text.

Ein Drittel ist dafür

Zudem hat er Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Vorpommern-Rügen vor einiger Zeit alle Eigentümer eines anschlusspflichtigen Grundstückes befragt, um ihren Bedarf an Sammelbehältern zu ermitteln. Ergebnis: Ein Drittel würde das Aufstellen von Tonnen begrüßen und vom 1. Januar 2021 an wünschen. Eine Mehrheit ist das allerdings nicht.

Die Meinungen gehen in der Frage auseinander, sagt Landkreissprecher Olaf Manzke. „Manch ein Bürgermeister mag es gar nicht, wenn zum Beispiel in engen Straßen wie in Stralsund auch noch Tonnen auf den Bürgersteigen stehen.“ Für andere würde der Aspekt der Sauberkeit die größere Rolle spielen: Wenn zum Beispiel Krähen oder Möwen die Säcke aufhacken, verteilt sich der Müll an windigen Tagen nicht selten durch die gesamte Straße.

Doch selbst Verweise auf die ökologischen Auswirkungen verwehter Gelber Säcke hätten beim „Dualen System“ kein positives Echo hervorgerufen, schreibt der Landrat in seiner Vorlage. Er hofft, das nun beschlossene Mischsystem hält einer möglichen rechtlichen Prüfung stand.

Landrat soll Staatliches Amt „forcieren“

Großen Redebedarf sahen die Kreistagsabgeordneten hingegen bei Themen, zu denen ihre Beschlüsse eher symbolische Auswirkungen haben. Drei Beispiele: 1. Der Landrat solle bei der Landesregierung „darauf hinwirken“, dass das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) „seine ihm übertragenen Aufgaben für den Küsten- und Dünenschutz an den Außen- und Boddenküsten“ wahrnimmt und nicht „auf die Gemeinden der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst verlagert“. Mathias Löttge von der Fraktion Bürger für Vorpommern-Rügen/Freie Wähler (BfV/FR), die den Antrag einbrachte: „Wir müssen uns zur Wehr setzen!“

Begründung: Das Stalu Vorpommern würde nicht mehr das Vorhandenseins des erforderlichen Stahldrahts zum Schutz der Dünen vor unbefugtem Betreten kontrollieren. Jedoch ist das Stalu erstens gar nicht für die gesamte Küste verantwortlich – in Nationalparks liegenden Bereichen ist es das jeweilige Nationalparkamt. Zweitens kann der Kreis das Staatliche Amt nicht „forcieren“, also zwingen, wie es in einem Änderungsantrag der Grünen formuliert ist. „Wir sind als Landkreis alles außer zuständig“, sagte Landrat Kerth ( SPD). „Der Hebel liegt ganz klar beim Land.“

Landkreis ist nicht zuständig

Zweites Beispiel: Aufbau einer S-Bahn-Strecke zwischen Rostock und Ribnitz-Damgarten. Der Landrat solle laut Fraktion BfV/FR beauftragt werden, Gespräche darüber mit dem Verkehrsministerium, der Bahn und dem Verkehrsverbund Warnow zu führen. „In der Sache bin ich bei allen, die sagen, wir brauchen eine bessere Anbindung“, meinte Kerth. Doch auch hier seien zuerst Land und Bund zuständig. Zudem habe Vorpommern-Rügen noch nicht einmal einen Verkehrsverbund. „Wir müssen sehr aufpassen, dass wir uns da nicht verzetteln“, warnte der Landrat.

Drittes Beispiel: Der Windpark „Gennaker“ vor der Küste Fischland-Darß-Zingst. 103 Windräder sollen dort aufgestellt werden. Die Bürgermeister der Küstengemeinden lehnen das Vorhaben ab, der Kreistag solle sich ebenfalls dagegen aussprechen. Letztlich tat er das mehrheitlich auch – wie auch schon beim Windpark Baltic I, der trotzdem gebaut wurde. „Gennaker“ ist in einem Gebiet geplant, das außerhalb der Gemeinden beziehungsweise des Landkreises liegt – und bereits genehmigt.

