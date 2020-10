Grimmen

Am Montagabend wählte der Kreistag Vorpommern-Rügen im Kulturhaus „Treffpunkt Europa“ in Grimmen eine neue 2. Stellvertreterin für Landrat Dr. Stefan Kerth ( SPD). Zur Wahl standen Kathrin Meyer ( CDU) und Kai Danter ( Die Grünen). In einer geheimen Wahl entschieden sich die Abgeordneten für Kathrin Meyer.

Die studierte Verwaltungsbetriebswirtin ist seit 1990 aktiv in der Politik und arbeitet aktuell im Büro von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Ihren Posten als Kreistagspräsidentin muss Meyer spätestens zum Amtsantritt Ende Januar abgeben.

Die Wahl zur 2. Stellvertreterin war erforderlich, da der bisherige Amtsinhaber Manfred Gerth in den Ruhestand verabschiedet wird. Die Amtszeit läuft ab dem 21. Januar 2021 und beläuft sich auf sieben Jahre. Carmen Schröter bleibt die 1. Stellvertreterin des Landrates.

Von Carolin Riemer