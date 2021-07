Kreisverkehr Grimmen: Kein Haltebereich bei geschlossenen Schranken

Grimmen

Am frühen Mittwochmorgen kam es in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) auf der Friedrichstraße kurz vor dem Kreisverkehr zu einem Auffahrunfall. Die Fahrerin eines gelben Skodas musste verkehrsbedingt halten, um die Vorfahrt nicht zu missachten. Das wurde vom Fahrer dahinter übersehen und so kam es zum Unfall. Die 33-jährige Geschädigte wurde leicht verletzt. Ein Schaden von 1500 Euro ist entstanden.

Kurze Ausfahrt bis zum Bahnübergang

Doch bleibt das Einfahren und Vorfahrt gewähren nicht die einzige Hürde des Kreisverkehrs. Darin soll der Verkehr fließen und nicht zum Stillstand kommen. Am Grimmener Bahnhof birgt die Lage ein zusätzliches Problem. Der Bahnübergang sind nicht weit entfernt und die Ausfahrt bis dahin kurz. Regelmäßig staut sich der Betrieb, sobald die Schranken schließen, damit die Züge passieren können.

„Sobald die Schranken geschlossen sind, wird der Kreisverkehr trotzdem regelmäßig von Fahrzeugführern befahren, was zu einer Art ,Verstopfung’ führt“, sagt Dietmar Grotzky, Revierleiter und Erster Polizeihauptkommissar. Das behindere die Verkehrsteilnehmer, die nicht Richtung Tribseeser Straße fahren wollen.

Behinderung von Einsatzfahrzeugen wird teuer

Im Notfall betrifft das auch Krankenwagen und Polizei. Wenn Einsatzfahrzeuge mit Sondersignalen den Bereich nicht passieren können, kann es auch für Fahrer teuer werden. Denn der Verstoß wird mit 240 Euro Bußgeld und einem Monat Fahrverbot geahndet.

Der Verkehr stockt im Sinne des § 11 Abs. 1 StVO, wenn die Einmündung mit wartenden Fahrzeugen in der beabsichtigten Richtung so überfüllt ist, dass sie diesen Bereich bei freier Fahrt mit einiger Gewissheit nicht alle werden verlassen können. Das erklärt der Polizeichef folgendermaßen: „Ein Verkehrsteilnehmer ist in der Pflicht, das Einfahren in die Einmündung des Kreisverkehrs zu unterlassen, wenn bereits erkennbar ist, dass er nach der Einfahrt in den Kreisverkehr nicht aus diesem herauskommen bzw. weiterkommen wird“, so Grotzky weiter.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Position am Bahnhof soll dem Autofahrer einen weitläufigen Überblick über den Kreisverkehr und auch die weitere Umgebung bis hin zum Bahnübergang ermöglichen. Erkennungszeichen sollen zum Beispiel die Rot zeigende Ampel in der Ferne, das sichtbare Sich-Senken der Bahnschranken und die bereits stehenden Fahrzeuge auf dem Weg zum Bahnübergang sein.

Von Christin Assmann