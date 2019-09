Kreutzmannshagen soll wieder einen Spielplatz bekommen

Kreutzmannshagen

So ein Teufelskreis. Zumindest klingt es ein wenig danach. Wo einst der Bolzplatz in Kreutzmannshagen war, Kinder sich austoben konnten, stehen nun Eigenheime. Die Gemeinde Süderholz, zu der der Ort gehört, verkaufte das Land. Einige Familien sind inzwischen in das Dorf gezogen. Nun fehlt es wieder an einem Spielplatz.

Verschließen tut man sich seitens der Gemeinde dem Problem nicht. Aber nur noch eine von der Größe her geeignete Fläche gehört der Gemeinde. Ein Dreiangel umgeben von Straßen. Diese ungenutzte Rasenfläche, beinahe vollständig von alten Straßenbäumen eingefasst, soll im kommenden Jahr zu einem kleinen Spielplatz umgestaltet werden.

Klettern, rutschen, schaukeln – alles, was das Kinderherz begehrt

„Geplant ist der Aufbau von drei Spielgeräten“, informiert Beate Frees, Leiterin des Süderholzer Bauamtes. „Klettern, rutschen, schaukeln: Alles, was Kinder mögen, sollen sie dort tun können“, fügt sie hinzu. Zusätzlich sollen zwei Bänke und selbstverständlich auch ein Abfallbehälter auf dem rund 2600 Quadratmeter großen Areal aufgestellt werden. Soweit der Plan. Etwas skeptisch reagierte so manch Bauausschussmitglied auf der jüngsten Sitzung, als dem Gremium die Pläne vorgestellt wurden. Der Sicherheit wegen. Ist diese denn gegeben, wenn ringsherum Straßen sind? „Das Areal wird natürlich komplett eingezäunt“, erklärte die Bauamtsleiterin den Skeptikern.

Von Kosten in Höhe von rund 71 500 Euro geht man seitens der Gemeinde aus. „Wir haben bereits Fördermittel beim Landkreis aus dem Topf für Dorferneuerung beantragt“, informiert Beate Freese. Der Eigenanteil würde mit der Zusage bei rund 18 000 Euro liegen.

Dorfplatzumgestaltung kostet rund 396 000 Euro

Aus dem gleichen Topf erhofft sich die Gemeinde auch Geld für die Umgestaltung des Dorfplatzes samt Zufahrt – sprich: der Weg „Zur Schule“ – in gleichem Dorf. „Mit der Maßnahme sollen die Verkehrssicherheit sowie die Verkehrsverhältnisse wesentlich verbessert werden“, erklärt Süderholz’ Bürgermeister Alexander Benkert den Bauausschussmitgliedern. Zudem sei geplant, den dortigen Dorfteich auszubaggern damit er eventuell auch zur Löschwasserentnahme genutzt werden kann. „Im Moment ist er nur noch eine reine Grünfläche“, erklärt das Gemeindeoberhaupt. Für die Absicherung, also als zusätzliche Löschwasserreserve, müsse außerdem eine Zisterne eingebaute werden.

Für die gesamte Maßnahme „Dorfplatz“, deren Umsetzung ebenfalls im kommenden Jahr geplant ist, rechnet die Gemeinde mit Kosten von rund 396 200 Euro. Bekommt sie Geld vom Landkreis, bleiben als Eigenanteil rund 99 000 Euro. Mit Kofinanzierungsmitteln will man diesen noch weiter senken, ein Antrag beim Landesförderinstitut soll gestellt werden.

Von Anja Krüger