Kriminelle hacken sich in Computer von 65-Jähriger aus Sundhagen – und fordern Geld

Grimmen/Sundhagen

In Zeiten der Corona-Pandemie, in der viele Menschen im Homeoffice arbeiten, lebt offenbar eine alte Betrugsmasche wieder auf. Angebliche Microsoft-Mitarbeiter versuchen, an persönliche Daten von Internet-Nutzern zu gelangen.

Eine 65-jährige Frau aus der Gemeinde Sundhagen bei Grimmen wäre zusätzlich beinahe von einem vermeintlichen Mitarbeiter des namhaften Hard- und Softwareentwicklers noch um 300 Euro gebracht worden, wie der Leiter des Grimmener Polizeireviers, Dietmar Grotzky, informiert.

Harmloses Problem entpuppt sich als Betrugsversuch

Zunächst schien das Problem eher nervig als gefährlich zu sein. Der Laptop der Sundhagenerin arbeitete sehr langsam, schilderte sie der Polizei am Montag. Schließlich veränderte sich die Schrift und auch der Desktop, der Startbildschirm des Rechners. Wohl mehrere Wochen nahm die Frau das Problem hin, bat dann aber doch ihren 39-jährigen Sohn um Hilfe.

Dieser hegte wohl gleich den Verdacht, dass der Laptop seiner Mutter gehackt wurde, sich also jemand fremdes Zugriff verschafft hatte. Er klebte als erste Maßnahme die fest installierte Kamera ab. Als er sich dann des Computersystems annahm, klingelte prompt das Festnetz-Telefon der 65-Jährigen.

Eine Frau gab sich als Mitarbeiterin von Microsoft aus, übergab das Gespräch dann aber einem Kollegen. „Dieser erklärte dem 39-Jährigen, dass es angeblich ein Problem mit Softwarelizenzen gebe“, berichtet Dietmar Grotzky. Die Sundhagener seien daraufhin gebeten worden, dem vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter externen Zugriff auf den Rechner zu gewähren, was der 39-Jährige auch zugelassen habe, wie der Erste Polizeihauptkommissar weiter informiert. Ein fataler Fehler. „Denn anscheinend wurde auch versucht, auf Kontodaten zuzugreifen“, berichtet er.

Betrugsversuch Nummer 2

Nach ersten Erkenntnissen blieb es wohl aber bei dem Versuch. Zufrieden geben wollten sich die Betrüger damit aber anscheinend nicht. Wie Dietmar Grotzky weiter berichtet, wurden die Angerufenen schließlich aufgefordert, sechs Google-Play-Karten im Wert von jeweils 50 Euro zu kaufen und die auf der Rückseite befindlichen Gutscheinnummern dann bei einem weiteren Telefonat preiszugeben. „Den Sundhagenern versprach man, dass Microsoft im Gegenzug dann 300 Euro überweisen wolle, so dass keine Kosten entstehen würden“, berichtet der Revierleiter weiter.

Auf die Betrüger reingefallen. Was ist zu tun? Die Betrugsmasche kann fatale Folgen haben. Microsoft und die Verbraucherzentrale geben auf ihren Internetseiten Tipps, was zu tun ist, wenn den vermeintlichen Microsoft-Mitarbeitern Zugriff auf den Rechner gewährt wurde: – Umgehend Kennwörter für E-Mail-Konten, Online-Banking und auch Online-Shops über einen anderen Computer ändern. – Rechner selbst oder von einem Fachmann auf Schadsoftware überprüfen beziehungsweise überprüfen lassen. – Anzeige bei der Polizei erstatten.

Das wiederum aber habe der Sohn der Betroffenen abgelehnt. „Er berichtete uns, dass daraufhin der Bildschirm des Laptops schwarz wurde und der Anrufer auflegte. Er wandte sich daraufhin an uns, erstattete Anzeige“, erzählt er.

Warnung vor Abzocke

Genau das Richtige, wie auch Microsoft selbst und die Verbraucherzentrale raten. Sie warnen auch ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. „Installieren Sie sich ein Programm, mit dem die Betrüger dann aus der Ferne auf Ihren Computer zugreifen können, kann es sich dabei um einen Trojaner oder andere Schadsoftware handeln.

Das ermöglicht es den falschen Microsoft-Mitarbeitern, sensible Daten – wie Passwörter für das Online-Banking – auszuspähen, die Computer zu sperren und anschließend Geld zu fordern, um den Rechner wieder freizugeben“, mahnen die Verbraucherschützer auf ihrer Internetseite. Zudem würden die Betrüger unter Umständen beispielsweise Kreditkartendaten einsehen, wenn ihnen während des Telefonats per Fernwartung Zugriff auf den vermeintlich mit Viren befallenen Rechner gewährt werden würde.

Microsoft führt nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. „Werden Sie von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter angerufen, beenden Sie das Gespräch sofort“, rät das Unternehmen.

Von Anja Krüger