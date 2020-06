Kripo ermittelt nach Fahrzeugbrand in Glewitz

Glewitz

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Grimmen und Glewitz wurden am frühen Dienstagmorgen gegen 3.15 Uhr in die Dorfstraße nach Glewitz gerufen. Wie die Polizei mitteilte, brannte dort in einem Garagen-Komplex ein Skoda komplett aus. Die Halterin, eine 27-jährige Glewitzerin gab an, dass das Fahrzeug bereits mehrere Stunden nicht bewegt wurde. Bei dem Brand wurde zudem ein Toyota einer 26-jährigen Halterin, sowie ein Garagentor beschädigt. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden auf eine Höhe von rund 13 000 Euro. Da das Fahrzeug vor Ausbruch des Brandes bereits mehrere Stunden nicht bewegt wurde, muss nun die Brandursache detailliert ermittelt werden. Noch in der Nacht war der Kriminaldauerdienst vor Ort. Wie aus dem Grimmener Polizeirevier zu erfahren war, kann Brandstiftung zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Nun wird in alle Richtungen, beispielsweise auch auf technische oder tierische Einflüsse, ermittelt.

