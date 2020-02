Künftig können 35 Tonnen Wäsche pro Tag gereinigt werden

Grimmen

In den vergangenen zwei Jahren konnte die Grimmener Wäscherei „Fliegel Textilservice“ den Umsatz um 30 Prozent steigern. Damit dieser positive Trend weitergehen kann, erweitert das Unternehmen die Wäscherei im Gewerbegebiet der Stadt um 1300 Quadratmeter. Und auch in Sachen Modernisierung der Technik hat sich in den vergangenen Monaten so einiges getan. Die OSTSEE-ZEITUNG besuchte David Ruszkiewicz und sprach mit dem Betriebsleiter über die Entwicklung des Unternehmens am Grimmener Standort.

Erweiterung der Grimmener Wäscherei bis Ostern abgeschlossen

Als „Fliegel Textilservice“ die Wäscherei in Grimmen im Jahre 2012 übernahm, wurden an diesem Standort im Grimmener Gewerbegebiet monatlich rund 60 Tonnen Wäsche gereinigt. „Mit solch einem Arbeitsvolumen könnte man heute als Wäscherei nicht mehr bestehen“, betont David Ruszkiewicz. Bis dato ist es dem Unternehmen gelungen, durch diverse Investitionen in modernste Technik und ständige Erweiterungen der Produktionsstätte, täglich rund 20 Tonnen Wäsche zu reinigen.

Doch auch diese Zahl soll sich bereits in wenigen Monaten beinahe verdoppeln. „Derzeit vergrößern wir die Hallenfläche um 1300 Quadratmeter. Zudem wurde eine neue Hängebahn installiert und eine völlig neue und automatisierte Mangelstraße wird es uns künftig ermöglichen, täglich bis zu 35 Tonnen Hotelwäsche zu reinigen“, berichtet der Betriebsleiter.

Die Erweiterungsarbeiten sollen schon zu Ostern abgeschlossen sein.

Mit 140 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber der Region

Derzeit beschäftigt das Unternehmen am Grimmener Standort rund 140 Mitarbeiter. Gearbeitet wird in der Wäscherei in zwei Schichten. „Früher haben wir in den Sommermonaten rund um die Uhr gearbeitet. Durch die neue Technik wollen wir nun das Zwei-Schichten-System beibehalten“, erklärt David Ruszkiewicz.

Neben deutschen Mitarbeitern sind im Gewerbegebiet viele Polen, Rumänen, Ukrainer und sogar ein Mann aus Togo beschäftigt. „Es ist sehr schwierig, Arbeiter aus der Region zu finden“, bestätigt der Betriebsleiter.

Die Wäscherei ist an sechs Tagen der Woche in Betrieb. „Wir haben lediglich am ersten Weihnachtsfeiertag und sonntags geschlossen“, sagt Ruszkiewicz.

Wäsche aus Hamburg verhindert Winterflaute

Gereinigt wird Hotelwäsche von fast 100 Kunden. „Wir haben ein sehr großes Einzugsgebiet. Die Wäsche kommt von den Sterne-Hotels der Inseln Rügen und Usedom, vom Fischland Darß, aus allen umliegenden Hansestädten und sogar aus Schwerin und Wismar“, zählt der Betriebsleiter auf.

Noch vor einigen Jahren kam es jährlich in den Wintermonaten zu einem Einbruch, da die Hotels weniger ausgelastet waren. „Dies konnten wir nun durch ein Engagement in Hamburg ausgleichen. Inzwischen konnten wir in der Hansestadt 30 Kunden für uns gewinnen. Mit zwei Doppelstock-Trailern holen wir die Wäsche zum Reinigen nach Grimmen. Auf jeden Trailer passen 90 Wäsche-Container“, beschreibt David Ruszkiewicz, wie das Unternehmen die Winterflaute verhindert.

Dampf des Kraftwerks in Nowe Czarnowo betreibt die Wäscherei in Polen

Die Großwäscherei entstand 1990 buchstäblich aus dem Nichts, genauer gesagt aus feuchtem Nichts: aus dem Dampf des Kraftwerks in Nowe Czarnowo an der deutsch-polnischen Grenze. Was könnte man mit diesem Dampf anstellen, der als Nebenprodukt einfach so verfliegt, fragten sich damals die Gründer. Schnell war die Idee geboren, eine Wäscherei damit zu betreiben. Gesagt – getan! Zielgruppe damals waren die Hotels des nach der Wiedervereinigung boomenden Berlins. Nachdem die ersten drei Hotelpartner an Bord waren, begannen die Bauarbeiten. Im August 1992 nahm die Wäscherei mit 20 Mitarbeitern ihren Betrieb auf. Seither ist die Nachfrage permanent gestiegen, die Kapazitäten wurden kontinuierlich erhöht. Und auch die Marktgebiete wurden größer: 2007 kam der Standort Leipzig hinzu und eben 2012 Fliegel Nord in Grimmen.Heute sind über 900 Menschen im gesamten Unternehmen damit beschäftigt, jeden Tag gut 120 Tonnen Hotelwäsche zu reinigen und auszuliefern.

Von Raik Mielke