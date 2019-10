Kürbis-Zeit: Jetzt gibt es die dicken Dinger in Hohenwieden

Hohenwieden

In der Gärtnerei der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden werden derzeit die ganz dicken Dinger geerntet. Klar, die Rede ist vom Kürbis. Und diesen gibt es in der Gärtnerei vor den Toren der Stadt Grimmen in den unterschiedlichsten Variationen. „Die beliebtesten Sorten sind der Hokkaido und der Butternut“, verrät die studierte Agrarwissenschaftlerin Frauke Eggert, die ihre erste Saison in der Gärtnerei in Hohenwieden erlebt. In Sachen Kürbis-Ernte läuft also alles super. Insgesamt spricht man in der SOS-Dorfgemeinschaft aber von einem eher durchschnittlichen Jahr.

Viel zu tun im Gartenjahr 2019

Frauke Eggert spricht von einem sehr intensivem Jahr und lobt das Team der Gärtnerei. In der Dorfgemeinschaft sorgen rund 20 Leute für eine gelungene Ernte. „Neben einigen wenigen Fachkräften sind dies in erster Linie Menschen mit Behinderungen, die bei uns eine Gesamtfläche von 2,5 Hektar bewirtschaften“, informiert sie. In diesem Jahr gab es deutlich mehr zu tun, als in den Vorjahren. „Dies lag insbesondere an der andauernden Trockenheit“, betont Eggert.

Trockenheit sorgt für Ernteausfälle

Und eben der fehlende Regen sorgte insbesondere im Freiland für zahlreiche Ernteausfälle und schlechtere Erträge. „Unsere Leuten haben wirklich alles in ihrer Macht stehende getan und selbst bei brütenden Temperaturen einen super Job gemacht“, freut sich Frauke Eggert und beschreibt: „Wir mussten im Vergleich zu den Vorjahren sehr viel wässern. Trotzdem spiegelte sich die Trockenheit sehr stark in der Größe und Anzahl der Früchte wieder.“

Beispielsweise war bei den Pastinaken ein Komplettausfall zu verzeichnen. „Wir müssen bei einem Blick auf die vergangenen Monaten ein bisschen differenzieren“, sagt Eggert und erklärt: „Im Freiland können wir bestenfalls von einem durchschnittlichen Jahr sprechen. Unter Folie, sprich in den Gewächshäusern, sind wir sehr zufrieden.“

In den Gewächshäusern stehen die letzten Tomatenpflanzen. In den letzten Woche fehlte ein wenig die Sonne, damit die letzten Tomaten auch noch rot werden. Quelle: Raik Mielke

Drei Tonnen Tomaten geerntet

Und besonders hervor sticht auch in diesem Jahr die Tomatenernte. „Wir haben in diesem Jahr 17 verschiedene Sorten angebaut und setzten hierbei auf Bewährtes“, sagt die Agrarwissenschaftlerin und erklärt: „In den vergangenen Jahren haben wir die verschiedensten Sorten ausprobiert und bei 17 Sorten gab es das beste Feedback unserer Kunden. Diese haben wir auch 2019 angebaut und bis dato rund drei Tonnen geerntet.“ Aber auch hier hätte es ohne eine regelmäßige Bewässerung nicht funktioniert. „Bei den teilweise tropischen Temperaturen, deutlich über der 30 Grad-Marke, war zudem eine ausreichende Luftzirkulation enorm wichtig“, beschreibt Frauke Eggert.

Noch stehen einige Pflanzen in den Gewächshäusern. „In den letzten Wochen fehlte ein bisschen die Sonne. Nun müssen die letzten grünen Tomaten noch ein bisschen nachreifen“, erklärt sie.

Auch im Winter gibt es frisches Gemüse

Doch auch in den Wintermonaten gibt es in Hohenwieden frischen Grünzeug. „In Sachen Ernte gibt es bei uns noch jede Menge zu tun. Wir haben rote Beete, Porree, Grünkohl und die verschiedensten Wintersalate, wie Feldsalat, Asiasalat, aber auch Postelein angebaut“, zählt Frauke Eggert auf.

Vorbereitungen für die nächste Saison laufen bereits auf Hochtouren

Zudem gilt es den Boden durch Zwischenkulturen etwas Gutes zu tun. „Man darf nicht nur nehmen, sondern muss auch geben“, betont Eggert und erklärt: „Wir setzen hierbei auf den pflanzlichen Weg und nutzen Kulturen, die dem Boden beispielsweise Stickstoff zuführen.“

Nebenbei wird bereits die kommende Saison geplant. „Unsere Mitarbeiter sind schon wieder damit beschäftigt, verschiedene Gemüsesorten auszusäen, damit auch in der kalten Jahreszeit weiter geerntet werden kann“, sagt Frauke Eggert.

Von Raik Mielke