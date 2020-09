Grimmen

Die Corona-Vorschriften dünnen den Veranstaltungskalender des Grimmener Kulturhauses „ Treffpunkt Europas“ weiter aus. Wegen der geltenden Regelungen zum Schutz vor dem Virus müssen jetzt mehrere Veranstaltungen verschoben werden.

Für diesen Monat betrifft das die große „Schlager Hitparade 2020“. Die sollte eigentlich am 26. September über die Bühne gehen. Der Termin ist gecancelt. Es sei aber eine Ersatzveranstaltung geplant, teilt die zuständige Veranstaltungsagentur, die Thomann Künstler Management GmbH in Burgebrach, mit. Sie soll ein Jahr später, am 25. September 2021 stattfinden. Die im Kulturhaus gekauften Eintrittskarten können dort im Büro zurückgegeben werden. Dafür gibt es Gutscheine, die im nächsten Jahr für diese oder andere Veranstaltungen eingelöst werden können.

Karten im Kulturhaus tauschen

Auch die für den 3. Oktober geplante Festveranstaltung „50 Jahre Kulturhaus Grimmen“ wird in das nächste Jahr verschoben. „Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben“, sagt Stadtsprecher Thorsten Erdmann. Einen Tag später, am 4. Oktober sollte die Stefan-Mross-Show „Immer wieder sonntags 2020“ über die Bühne gehen. Sie ist abgesagt und jetzt am 11. April 2021 geplant. Auch diese Karten können im Kulturhaus gegen Gutscheine eingetauscht werden.

Da Tanzveranstaltungen aufgrund der derzeit gültigen Landesverordnung zum Schutz gegen das Coronavirus bis zum Jahresende nicht möglich sind, muss auch die Radio B2 Schlagerparty noch einmal verschoben werden. Neuer Termin ist der 13. März 2021. Die Karten behalten aber weiterhin ihre Gültigkeit.

