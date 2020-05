Kunst:Offen 2020: Diese Künstler rund um Grimmen machen mit

Grimmen

Gekonnte schiebt Barbara Theophile-Hansen den Schützen durch die einzelnen Fäden an ihrem Flachwebstuhl. Beinahe unbemerkt tritt sie auf Pedale, zieht daraufhin das Weberblatt zu sich heran. Es sieht so einfach aus. Aber der richtige Tritt, Rhythmus und Anschlag sind die Kunst beim Weben, wie die 57-Jährige erklärt. Am Pfingstwochenende zeigt die gelernte Handwebmeisterin ihr Können den Besuchern ihres Ateliers „Im alten Speicher“ in Willerswalde.

Vor dem Umsehen Hände waschen

Nur einmal jährlich öffnet sie die Tür ihrer Kunstwerkstatt mit den drei Webstühlen – der älteste um die hundert Jahre alt – für Gäste. Für sie ist es ein Höhepunkt des Jahres. „Ich freue mich drauf“, sagt sie. Auch wen in diesem Jahr die Veranstaltungsreihe unter einem besonderen Stern – der Corona-Pandemie – steht. Auch die Willerswalderin muss sich etwas einfallen lassen.

Abstands- und Hygieneregeln gilt es auch hier zu beachten. „Ich kann nur zu einer Familie gehörende Personen gemeinsam hereinbitten. Alle anderen müssen draußen warten“, berichtet sie und bittet um Verständnis. Ein Mund-Nasen-Schutz möge jeder Gast tragen, bittet sie. „Auch ich werden eine Maske tragen“, informiert die Handwebmeisterin, deren Meisterbrief eine Wand ihres Ateliers ziert.

Wer ihre Wirkungsstätte betritt, wird erst mal zum Waschraum geleitet. Hände waschen hat oberste Priorität bei einem Besuch bei ihr. Denn während in Zeiten des Corona-Virus möglichst darauf geachtet werden soll, nicht allzu viel anzufassen, ist es bei ihr ausdrücklich erlaubt.

Region Grimmen: Diese Künstler öffnen ihre Ateliers Rund 600 Künstler in Mecklenburg-Vorpommern öffnen am Pfingstwochenende ihre Ateliers, Werkstätten und Galerien von Sonnabend bis Montag jeweils ab 10 Uhr – darunter fünf in den Gemeinden rund um Grimmen. – Weberei "Im alten Speicher", Barbara Theophile-Hansen ( Willerswalde 1a): Gewebtes und Gemaltes – Tonwerke, Sebastian Steeger (Bisdorfer Chaussee 1 in Groß Bisdorf): Keramik und Grafiken – Kuhnstalle, Lutz Wierszbowski (Willershusen 16): Kunst aller Art – Atelier Thomas Reich (Dorfstraße 27 in Müggenwalde): Malerei, Skulpturen – Atelier Randolph H. Wolf (Bahnhofsstraße 24 in Zarrendorf): Zeichnungen, Objekte, Gemälde Aufgrund der Corona-Pandemiegilt für die Besucher, Folgendes zu beachten: – Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern zu haushaltsfremden Personen halten – nach Möglichkeit eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen – Husten-Nies-Etikette einhalten – Schutzhinweise vor Ort beachten

Weben und Malen statt fernsehen

Seidenschals, Wollseidenschals, Handtücher in verschiedenen Größen und aus verschiedenen Materialien: „Webarbeiten muss man einfach fühlen“, sagt die Fachfrau, die 1993 gemeinsam mit ihrem Mann und damals zwei Söhnen – ihr dritter ist 1995 geboren – in das kleine Dörfchen zog.

„In einem Wohnwagen“, erzählt sie. Denn die Gutsanlage, die heute ein ansehnliches Gelände ist, ist seinerzeit nicht bewohnbar gewesen. Und diese Anlage, zu der auch eine Ferienwohnung gehört, lässt der gebürtigen Schleswig-Holsteinerin eben auch wenig Zeit für ihre Hobbys.

„Allein für das Rasen mähen brauche ich sechs Stunden“, erzählt sie. Zudem bekocht sie die Mitarbeiter des Landwirtschaftsbetriebes der Familie und hat natürlich auch den Haushalt auf ihrem Zettel. Aber es macht ihr nichts aus. „Einen Fernseher haben wir nicht. Und so widme ich mich an den Abenden der Weberei und dem Malen“, sagt sie.

So wird aus Fäden ein Schal

Und diese dürften bis zum Pfingstsonnabend lang werden. Einige Stücke möchte sie noch weben. Immerhin acht bis zehn Stunden Arbeit – je nach verwendetem Material – würden in einem Schal von 2,20 Metern Länge stecken. „Ich bin ziemlich im Rückstand. Dadurch, dass erst vor rund zwei Wochen entschieden wurde, dass Pfingst:Offen stattfindet“, erzählt sie.

Und ihr Atelier auf- und umräumen, das wolle sie auch unbedingt noch. Denn in Zeiten von Corona müsse sie Platz schaffen, um den Abstandsregeln gerecht zu werden. So werde der kleine Webstuhl, an dem sich in den Jahren zuvor die Gäste selbst ausprobieren konnten, umgestellt werden. „Selbst an den Webstuhl setzen können sich die Leute in diesem Jahr nicht. Aber sie können mir bei der Arbeit zusehen und ich erkläre natürlich gern die verschiedenen Arbeitsschritte“, informiert sie.

Zu sehen gibt es auch ihre zahlreichen Malereien – ganz viele Aquarelle, auch Zeichnungen und Ölbilder. Meist sind es Landschaften. Die Silhouette von Stralsund ist dabei, auch der Hiddenseer Leuchtturm. „Gerade tendiere ich zu Gesichtern. An Porträts möchte ich mich mehr versuchen“, berichtet Barbara Theophile-Hansen. Vor allem jene von älteren Frauen und Männern würden sie reizen zu malen.

Bei Wartezeiten: Einfach mal durchatmen

Für „Kunst:Offen“ hat sie sich Familie Hansen auf Jung und Alt eingestellt. Eventuelle Wartezeiten werden die Gäste in Willerswalde an einem lauschigen Platz vor dem Atelier „Im alten Speicher“ überbrücken können. „Und für die Kinder stehen Schaukel und Trampolin zur Verfügung“, berichtet die Handwebmeisterin.

„Sonst haben wir unseren Gästen Gebäck und Getränke angeboten, aber das darf in diesem Jahr nicht sein“, informiert sie. Doch trotz der besonderen Umstände, die die Corona-Pandemie in diesem Jahr mit sich bringt, auf das Pfingstwochenende mit vielen Gästen freue sie sich, sagt Barbara Theophile-Hansen abschließend.

Von Anja Krüger