Grimmen

Tolle Knollen, kuriose Möhren, eine gigantische Zucchini und eine Sonnenblume, die sämtliche bisherigen Rekorde bricht: Für die diesjährige Gartenolympiade der Grimmener OZ-Redaktion gehen beinahe täglich Meldungen ein. Gärtner aus der Trebelstadt und der Region präsentieren ihre Ernteerfolge – die großen und kuriosen – und auch ihre Blumen-Giganten und Blütenmeere.

Von der Futterkartoffel zur Delikatesse

Einen Sack Futterkartoffeln kauften Petra und Thomas Lexow aus Bretwisch vor einigen Jahren, entdeckten unter den Knollen einzelne kleine Exemplare. „Die Sorte kannten wir nicht und sie hatten eine so interessante Form, dass wir uns entschlossen, sie anzubauen“, erzählt Petra Lexow. Vor vier Jahren war das. Heute sind sich Beide einig: „Sie schmecken wunderbar.“ Beim Kartoffelhof in Demmin würde diese Sorte als Pommernhörnchen gehandelt werden, erzählt Thomas Lexow. Er vermute allerdings, dass es sich um Bamberger Hörnchen, eine festkochende Kartoffelsorte, handele.

„Größtenteils essen wir diese Kartoffeln als Pellkartoffeln“, erzählt Petra Lexow. Der Grund liegt nahe: Zu mühselig wäre es wohl, diese kleinen „Hörnchen“ zu schälen. Erst recht die kuriosen Exemplare, die die Bretwischer am Freitag in der OZ-Redaktion präsentierten: Zahlreiche einzelne fügten sich in der Erde zu Fantasiegestalten zusammen – eine sogar mit Gesicht.

Sonnenblume bricht Rekorde

Brigitte Bleeck (69) neben ihrer 4,26 Meter hohen Sonnenblume. Quelle: Anja Krüger

Erst vor einer Woche präsentierten Engels aus Grimmen die bis dato höchste Sonnenblume: 4,15 Meter hoch. Nur drei Tage später ist der Rekord geknackt. 4,26 Meter hoch ist die Sonnenblume, die vor Brigitte Bleecks Terrasse in Reinkenhagen steht. Mit einem Durchmesser von fünf Zentimetern hat schon der Stiel ein beachtliches Maß. „Die Kerne hat mein Sohn aus Schwanewede mitgebracht“, erzählt die 69-Jährige.

Sind die Kerne meist braun, ist diese Prachtsonnenblume einem weißen Kern entsprungen. Daran allein aber kann das gigantische Ausmaß nicht liegen. Denn andere Exemplare, ebenfalls aus weißen Kernen gewachsen, sind bei Weitem nicht so hoch und kräftig. Woran es auch immer liegt, Brigitte Bleeck bleibt bei der Sorte. „Die Kerne fürs kommende Jahr habe ich schon liegen“, erzählt die Reinkenhagenerin.

Eine Zucchini für mehrere Mahlzeiten

Senekowitschs aus Rakow ernteten einen Zucchini-Koloss. Immerhin 4531 Gramm brachte dieser auf die Waage. Quelle: privat

Genauso gigantisch, wie Bleecks Sonnenblume ist auch die Zucchini, die Familie Senekowitsch in ihrem Garten in Rakow erntete. 4531 Gramm brachte der Koloss auf die Waage. „Die Hälfte davon gefüllt mit Hackfleisch hat für mehrere Tage und mehrere Personen gereicht“, erzählt Sylvia Senekowitsch. Einen Teil ihrer Zucchiniernte habe sie auch eingekocht. Und: „Eine Zucchini habe ich an Verwandtschaft verschenkt. Dort werden daraus Puffer, wie Kartoffelpuffer, gemacht. Das möchte auch noch mal ausprobieren“, erzählt sie.

Möhren eng umschlungen

Familienkuscheln bei den Möhren: Steffen Grams aus Leyerhof erntete diese Exemplare. Quelle: privat

Sowohl in Stoltenhagen als auch in Leyerhof scheinen Möhren nicht allein bleiben zu wollen. Zwei Möhren eng umschlungen von einer dritten: Das ist die kuriose Karotte, die Patrick Hauff aus Stoltenhagen erntete. Fotos von gleich zwei Exemplaren solch kurioser Zusammenwüchse schickte Steffen Grams aus Leyerhof an die OZ-Redaktion.

Hier können Sie uns Ihre Giganten präsentieren Sie können uns Fotos und Infos Ihrer schweren, großen oder kuriosen Ernteerträge ganz einfach per Mail an grimmen@ostsee-zeitung.de schicken. Zudem können Sie uns unter selber Mail-Adresse informieren und wir besuchen Sie in Ihrem eigenen Garten. In der Redaktion in der Bahnhofsstraße 11 können Sie zudem gerne am Montag von 10 Uhr bis 14 Uhr und am Donnerstag von 14 Uhr bis 16 Uhr vorbeischauen und uns Ihre „Garten-Giganten“ 2019 präsentieren.

Von Anja Krüger