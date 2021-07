Kursana Grimmen: Am Kräutertag gemeinsam schnattern und schnabulieren

Grimmen

An Aktionstagen und Aktivitäten dürfen die Bewohner des Kursana Domizils in Grimmen wieder zusammen in größerer Gruppe teilhaben. Nach dem Sommerfest mit erstem Konzert der Blaskapelle füllt sich der Begegnungsraum wieder häufiger zu unterschiedlichen Veranstaltungen. Am Mittwoch ist Kräutertag. Die OSTSEE-ZEITUNG hat nachgefragt: Was steht zu dem Thema alles auf der Agenda und wie hat es Bewohnern und Betreuern gemundet?

Vor Beginn der internen Veranstaltung wurde schon der Kräutertee aufgesetzt. „Ich hab heute Morgen um sechs Uhr schon mal den Tee vorbereitet, damit der noch schön ziehen und abkühlen kann“, sagt Lilly Bos, soziale Betreuerin. Die restlichen Vorbereitungen sind bereits getroffen. Auf dem Programm stehen Kräuterquiz und Kräuterkunde, sowie die Verwendung in Butter und Quark.

„Jetzt können wir wieder in größerer Gruppe zusammen sein. Das ist ganz wichtig für den Austausch und die Gemeinschaft. Als das Zusammenkommen nicht erlaubt war, haben wir uns viel einzeln mit den Damen und Herren beschäftigt, aber es ist nicht das Gleiche“, weiß die Betreuerin, sieht in die Runde und fügt hinzu: „Das ist, was sie brauchen. Man sieht, jetzt wo die Bewohner alle zusammen sein können, blühen sie auch wieder richtig auf.“ Ganz so wie früher können die Bewohner noch nicht mitmachen, beispielsweise beim Schnibbeln und Zubereiten mit anpacken. „Sonst hat jeder sein eigenes Brettchen zum Bespiel, kann sich aussuchen, was er dabei haben möchte und knetet und schneidet selbst“, sagt Bos. Dafür werden sie bekocht und können untereinander schnattern, witzeln und abschmecken.

„Eine Handvoll ist fein, mehr wird gemein“

Die flotten Sprüche der munteren Truppe halten auch die Betreuerin auf Trapp. Quelle: Christin Assmann

„Nicht zu viele unterschiedliche Kräuter, sonst schmeckt das nicht“, wirft Annelise Knoll in die Runde. Denn schon seit ihrer Kindheit weiß die 89-jährige, dass es einfacher besser schmeckt. „Bei uns gab es drei Sorten Quark – mit Zucker für meine Schwester, mit Zwiebeln für meine Mutter und mit Kümmel für mich“, so Knoll. Kümmel ist nicht für jeden Geschmack, das bestätigt Betreuerin Ricarda Dühmke. Kümmelquark ist ihr unbekannt. „Im Winter war ja nichts im Garten. Da kann man nicht bunt durcheinander mischen“, entgegnet Knoll.

Während die Betreuerin Petersilie und Schnittlauch zerhackt, um den Quark anzurühren, gibt Frieda Schaude noch den Tipp: „Eine Handvoll ist fein, mehr wird gemein.“ Die älteste Mitbewohnerin schlägt sich auch gut beim Kräuterquiz. Die Pfefferminze hat die 100-Jährige im bunt gemischten Strauß sofort am Blatt erkannt. Auch der Lavendel ist für sie leicht zu erkennen. Nur bei einem Stängel riecht sie lieber noch nach. „Das ist Salbei. Da ist immer in den Hustenbonbons“, weiß Schaude. Nur mit einer Pflanze kann keiner aus der Gruppe was anfangen. Die wilde Karotte war in keinem ihrer Gärten zu finden.

Das Quiz geht weiter und zum Stichwort Nelke sagt Frieda Kannwischer: „Das hilft bei Zahnschmerzen. Das weiß ich noch.“ Der einzige Mann in der Runde ist auch früher schon lieber zum Zahnarzt gegangen. Auf die Frage, wofür Brennnessel gut sei, hat Frau Schaude die passende Antwort parat: „Für Enten und Gänse, die fressen das gern. Aber doch nicht in den Tee.“

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch in der zweiten Gruppe wird mit Kräutern gearbeitet. Hier wird Butter mit Schnittlauch und Petersilie verfeinert. Zum Abschmecken meldet sich Ingrid Plötz. „Ich würde sagen, eine kleine Idee Pfeffer und noch ein bisschen Salz“, empfiehlt Plötz. „Ein bisschen kräftig muss es doch schmecken.“ Dazu entgegnet Herbert Büttner: „Dann würde auch Knoblauch gut passen.“ Das wird von keinem verneint. Im Gespräch über die Kräuter, die es zu bestimmen gilt, kennt Frau Plötz jeden Nutzen aus Lavendel. „Der ist nicht nur schön im Garten, sondern auch in Medikamenten. Für Duftkissen und Körperhygieneartikel ist Lavendel ganz hervorragend“, so die Bewohnerin. Obwohl die Dame kein bekennender Teefan ist, räumt sie ein: „Der Kräutertee ist gut. Der schmeckt schön frisch.“ Insgesamt kommt die Butter und der Tee bei allen gut an. Die Laune steigt und eine zweite Portion lehnt keiner der Bewohner ab.

Von Christin Assmann