Grimmen

Der Gemeinschaftsraum und die Gänge sind eigentlich schon voll besetzt, doch immer noch strömen Bewohner zur angekündigten Musikstunde. Edelgard Treisch mit ihrem Akkordeon ist heute zu Gast, die von rund 60 Bewohnern des Kursana Domizils in Grimmen schon ungeduldig erwartet wurde.

Kaum ist „Dat du min Leevsten büst“ gesungen, wird sie zu einer Bewohnerin zu sich gerufen. Die Dame hat ein Buch als Geschenk von ihrer Tochter für die Musikerin für die nächste musikalische Soiree mitgebracht. Die ersten Lieder werden gespielt und die Ersten fangen leise an mitzusingen, woraufhin die Akkordeonistin kräftiger singt, damit sich auch das Publikum mehr traut. Gut eine Stunde spielen Edelgard Treisch und Inge Schlaak, die sie auf der Mundharmonika begleitet.

Schon seit vielen Jahren spielen die beiden Musikerinnen ehrenamtlich einmal im Monat. Wobei Treisch mittlerweile einen kurzen Weg zu den Konzerten hat. Denn sie ist selbst Mitbewohnerin seit diesem Sommer. Ihre jetzige Nachbarin sagte vor Jahren schon zu ihr: „Du musst dat moken, wenn du noch wat davon hast.“

Das Akkordeon begleitet Treisch ihr ganzes Leben

Die 81-Jährige arbeitete als Unterstufenlehrerin in Leyerhof, ihr späterer Mann Alfons in Grimmen an der Berufsschule als Sportlehrer. Sechs Wochen brauchte es vom Kennenlernen bis zur Hochzeit. Das Instrument war immer dabei. „Aber selbst zu spielen, habe ich mich nicht getraut“, verrät Treisch. Erst 2004 hat Alfons ihr quasi die Pistole auf die Brust gesetzt, als eine Freundin bei ihrem Mann das Instrument erlernen wollte. „Ich hätte nie gedacht, dass mir das so viel Freude bereiten würde und“, setzt sie hinzu, dass „ich anderen damit so viel Freude machen kann.“

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

2012 wurde ihr Mann schwer krank und lebte im Kursana Domizil. Drei Jahre hatte die Ehefrau während ihrer Besuche immer das Akkordeon dabei und spielte für ihren Mann und die anderen Bewohner. So ist sie nach und nach zur Akkordeonistin des Hauses geworden.

Von Claudia Winter