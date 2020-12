Kurt Noske: Ein Leben lang die Geschichte Grimmens erforscht 

Grimmen

In unserer Serie „Historisches aus der Trebelstadt“ beschäftigen wir uns nun mit drei Personen, die in den zurückliegenden Jahrzehnten die Heimatgeschichte beleuchtet haben. Durch deren großes Engagement und die Veröffentlichung zahlreicher Artikel und Publikationen konnte die Geschichte der Stadt Grimmen bis heute überliefert werden.

Nachdem wir im ersten Teil die Lebensgeschichte von Walther Ludwig Christian Koß erzählt haben, geht es im heutigen Teil um Kurt Noske. Der geschichtsinteressierte Leyerhofer Wolfgang Marder hat uns hierfür Material, vor allem Aufzeichnungen von Kurt Noske, zur Verfügung gestellt.

Kriegsjahre verhinderten den direkten Weg zum Traumberuf

Am 24. Juni 1927 wurde Lehrer und Heimatforscher Kurt Noske in Grimmen geboren. Mit seinen beiden jüngeren Schwestern wuchs der Trebelstädter, wie er in seiner Biografie beschreibt, in „einfachen, bescheidenen Verhältnissen“ im Elternhaus bei den städtischen Anlagen auf.

Sein Vater war selbstständiger Schuhmacher und hatte nur ein geringes Einkommen. „Meine Mutter war erst in späteren Jahren in der Konsum-Bäckerei tätig“, beschrieb er.

Die Mittelschule schloss Kurt Noske mit der mittleren Reife ab. Wie aus seinen Auszeichnungen hervorgeht, wollte er unbedingt Lehrer werden und besuchte deshalb die Lehrerbildungsanstalt in Garz an der Oder. Den Abschluss konnte er jedoch nicht erreichen, da er zum Reichsarbeitsdienst und in den späteren Jahren zur Wehrmacht einberufen wurde. Der letzte Dienstgrad von Noske war zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges „Fahnenjunker – Unteroffizier“. Während der Kapitulation Deutschlands lag Kurt Noske wegen einer Fußverletzung einige Monate lang im Lazarett Hage in Ostfriesland. Später gelangte er in englisch-kanadische Kriegsgefangenschaft, aus der er im Januar 1946 in die dortige Besatzungszone entlassen wurde.

Sein letzter großer Vortrag in Grimmen. Kurt Noske stellte anlässlich der 725-Jahrfeier im Jahre 2012 im Stadtkulturhaus sein heimatgeschichtliches Buch vor. Quelle: OZ-Archiv

Als Junglehrer und später Oberstudienrat im Raum Grimmen tätig

Von dort aus gelangte Noske zurück in seine pommersche Heimat nach Grimmen. Sofort bewarb er sich um die Ausbildung als Neulehrer und nahm an einem Kurs von März bis Juni 1946 in Stralsund teil. Das geplante anschließende Studium an der Universität in Greifswald war nicht möglich, da auf dem Lande dringend Junglehrer gebraucht wurden.

So erfolgte der Einsatz von September 1946 bis März 1949 an der Grundschule Glewitz, danach an der Schule in Nossendorf als Lehrer, Rektor und Schulbezirksleiter. In seiner Biografie erklärt er: „Ich legte erfolgreich die erste und zweite Lehrerprüfung ab, die letztere im Fach Geschichte.“ Durch ein Fernstudium an der Pädagogischen Hochschule Potsdam, Historisch-Philologische Fakultät, Deutsche Sprache und Literatur, erwarb er die Lehrerbefähigung des Fachunterrichts in den Klassen 5 bis 12. Von 1952 bis 1975 war Kurt Noske dann Lehrer und Direktor der Adolph-Diesterweg-Schule in Grimmen. Anschließend wurde er als Referent für Lehrerbildung in der Volksbildung des Kreises Grimmen eingesetzt. Durch seine erfolgreiche Tätigkeit wurde er zum Oberstudienrat befördert.

Schon in jungen Jahren ein großes Interesse an der Heimatgeschichte

„Seit meiner Jugend beschäftigte ich mich mit der Geschichte meiner Heimatstadt Grimmen“, beschreibt Noske. Seit 1954 war der Trebelstädter verheiratet, hatte zwei Kinder. Seine Frau, ebenfalls Lehrerin, starb im Jahre 1993. Als Rentner zog Kurt Noske nach Rostock, wo er 1998 erneut heiratete.

Zeit seines Wirkens veröffentlichte er diverse heimatgeschichtliche Beiträge. Im Jahre 1957 war er der Hauptverfasser der Festschrift zum Grimmener Heimatfest. Er war der Verfasser von „ Grimmen – Ein Stadtrundgang“ im Jahre 1979. Zur 700-Jahrfeier im Jahre 1987 erstellte er den erweiterten Stadtrundgang. Dieses 180-seitige Werk wurde 8000-mal gedruckt.

Während seiner Zeit in Grimmen hielt Noske mehr als 100 geschichtliche Vorträge in Schulen, Betrieben, Einrichtungen und Wohngemeinschaften.

Im Jahre 2002 schrieb der gebürtige Grimmener auf Wunsch seiner Familie seine Biografie. Sie trug den Titel „Mein Leben – Versuch einer realistischen Darstellung“. Auf 165 Schreibmaschinenseiten ging er detailliert auf die wichtigsten Lebensereignisse ein. Es entstanden 20 Kopien dieses Werkes.

Für die OSTSEE-ZEITUNG schrieb Kurt Noske weit über 400 historische Artikel.

Anlässlich der 725-Jahrfeier der Stadt Grimmen schrieb er das Buch „Ein Streifzug durch die Geschichte Grimmens“. Das Werk umfasst 100 Kapitel und wurde in einer Auflage von 7000 Exemplaren gedruckt.

Das große Engagement von Kurt Noske zeichnete die Stadt Grimmen im Jahre 2007 mit dem Titel „Ehrenbürger“ aus. Noske starb am 26. Februar 2019 im Alter von 92 Jahren in Berlin.

Von Raik Mielke