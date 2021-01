L192: Transporter kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit Baum

Müggenhall

Viel Schnee, aber gute Straßenbedingungen und kaum Glätte. So lautet in der Region das Fazit der winterlichen Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag. Lediglich ein heftigerer Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr.

47-Jährige bei Unfall auf der L 192 leicht verletzt

Auf der Landestraße 192, zwischen Müggenhall und Dolgen, kam eine 47-Jährige mit ihrem Transporter nach rechts von der Straße ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bis dato unklar. Glätte kann als Ursache ausgeschlossen werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Von Raik Mielke