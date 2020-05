Ladestation für E-Autos jetzt auch in Miltzow

Miltzow

Seit Donnerstag kann in Miltzow Strom getankt werden. Tankstellenbetreiber Helmut Krüger investierte in die moderne Technologie und installierte eine sogenannte Wallbox mit elf kW.

„Alle gängigen E-Autos in Europa können somit hier laden“, sagt Krüger, der die Oil-Tankstelle Greifentank in Miltzow bereits seit fast 22 Jahren führt. Allerdings sei die neue Anlage an der Giebelseite des Tankstellen- und Werkstattgebäudes keine Schnellladestation, räumt er ein.

Rügenurlauber kommen direkt vorbei

Erster Nutzer am Donnerstag war Martin Scheitor aus Grellenberg bei Grimmen mit einem Firmenauto. Der E-Mobilist ist überzeugt davon, dass diese Energieversorgung unserer Autos sich durchsetzen wird. Bisher habe es allerdings direkt an der Tankstelle in Miltzow noch keine große Nachfrage gegeben, sagt Helmut Krüger. Aber er verfolge die Trends und glaubt daran, dass einige Urlauber die etwa 250 Kilometer lange Strecke Berlin-Rügen mit einem E-Fahrzeug absolvieren und dann bei ihm Zwischentanken. Vom Rügenzubringer sind es nur wenige Kilometer nach Miltzow, wer die Rügenfähre ab Stahlbrode nimmt, kommt direkt an der Tankstelle vorbei.

Leider sei das Ladenetz immer noch sehr dünn gesät, bedauert Martin Scheitor. „Deshalb bin ich froh über jeden, der das Angebot erweitert“, sagt er. Eine sehr gute Übersicht gebe es beispielsweise auf der Internetseite „Goingelectric“, rät er allen, die sich für E-Mobilität interessieren. Dort seien alle Lademöglichkeiten der Region aufgeführt. Seines Wissens nach gebe es hier welche in Grimmen, am Pommerndreieck, in Stralsund und Greifswald und jetzt eben auch in Miltzow.

Station an der neuen Schule geplant

Auch am neuen Schulkomplex in Miltzow soll eine Ladestation für E-Autos entstehen, plant Krüger, der gleichzeitig ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Sundhagen ist. So könnten beispielsweise Lehrer die Zeit zum Laden der Batterie nutzen, während sie arbeiten.

Von Almut Jaekel