In Böhlendorf (Vorpommern-Rügen) ist es laut: Von der nahen A 20 weht unablässig ein Grundrauschen vom rollenden Verkehr herüber. Vor zehn Jahren war der Ärger darüber so groß, dass sich die Anwohner in einer Bürgerbefragung für den Bau eines Lärmschutzwalls ausgesprochen hatten. Nun soll der Wall kommen. Doch wollen die Böhlendorfer ihn noch oder haben sie sich inzwischen an den Geräuschpegel gewöhnt?

Auf der Gemeindevertretersitzung in der vergangenen Woche stellte das Unternehmen Alba Nord aus Parkentin gemeinsam mit dem Rostocker Ingenieurbüro S.I.G.-Dr.-Ing. Steffen die Pläne für das gewaltige Bauwerk vor. Demnach soll der Wall 424 Meter lang, am Sockel 31 Meter breit und neun Meter hoch werden. Und weil der Bau eine Belastung für die Bewohner mit sich bringt, will das Unternehmen die Gemeinde und die Bürger großzügig entlohnen.

Wall ist mit Schadstoffen belastet

Die Bauzeit könnte zwischen vier und sechs Jahren betragen, erklärt Alba-Chef Dr. Olaf Steiner. Das hänge davon ab, wie viel Material in diesem Zeitraum zur Verfügung stehe. Konkret bedeute das: Im Dammkern werde leicht belastetes Material eingebracht. Das sind Böden der Klasse Z 2, die bei anderen Baumaßnahmen abgetragen werden und die erhöhten Schadstoffwerte – wie Arsen, Blei oder Chrom – aufweisen. Nicht so hoch jedoch, dass sie auf einer Deponie eingelagert werden müssen.

Insgesamt soll der Wall knapp 43 000 Kubikmeter dieser Erde aufnehmen. Hinzu kommen ein Sockel aus Ziegelbruch, eine mineralische Dichtung und Mutterboden als äußere Hülle. Gebaut werden soll auf zwei Gemeindeflächen. „Dafür muss man einen Ausgleich finden“, so Olaf Steiner.

120 000 Euro Entschädigung für Gemeinde

120 000 Euro will Alba deshalb in einem Zeitraum von fünf Jahren an die Gemeinde überweisen. „Das wäre eine große Entlastung für unseren Haushalt“, erklärt Bürgermeister Hartmut Kolschewski. Die Gemeinde wird zur Entschuldung demnächst über Steuererhöhungen abstimmen müssen.

Zusätzlich sollen auch die einzelnen Bürger profitieren: „Wir stellen fünf Jahre lang kostenlos drei Großcontainer á 35 Kubik auf“, verspricht Steiner. „Darin dürfen Schrott, Bauabfälle oder Grünschnitt entsorgt werden. Und Alba liefert den Einwohnern in dieser Zeit kostenlos Granitpflaster oder Oberboden im Wert von 5000 Euro pro Jahr.“

Nicht jeden hat das Konzept überzeugt und die Frage, ob der Wall überhaupt noch gewollt ist, wurde laut. Kolschewski will deshalb noch einmal mit den Böhlendorfern beraten. „Wenn die Meinung nicht eindeutig ist, werde ich noch einmal abstimmen lassen.“

Von Juliane Schultz