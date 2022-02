LandWerthof Stahlbrode: So werden Kinder kreativ für nachhaltige Zukunft

Stahlbrode

Im LandWerthof in Stahlbrode bewegen sich in der ersten Woche der Winterferien 19 Kinder zusammen mit Betreuern und Leitern künstlerisch in Richtung Zukunft. Fünf Workshops werden im Kreativ-Camp angeboten und beschäftigen sich mit Hilfe verschiedener Kunstformen mit dem Thema „Ich werfe einen Blick in die Zukunft“. Ein Anblick, der von jedem Einzelnen für die Gemeinschaft durch das eigene Handeln geprägt wird. Dazu kommen unabhängige Aktionen, die nachhaltig und vor allem kreativ bearbeitet werden.

Wie zum Beispiel Tier- und Umweltschutz der unmittelbaren Region. Zusammen mit dem BUND Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V sprechen die Helfer und Teilnehmer über das Thema „Umwelt wahren und beschützen“ und in dem Zusammenhang über den Artenschutz der an den Küsten Mecklenburg-Vorpommerns vertretenen Ostsee-Kegelrobben. Zur Sicherheit der Jungtiere haben die Kinder einen Schutzzaun aufgestellt. Im Anschluss daran wurde am Hafen und im angrenzenden Areal Müll gesammelt. „Das muss nicht sein, das finde ich nicht gut, seinen Müll irgendwo einfach hinzuschmeißen. Wir haben ein Trinkpäckchen von 2003 gefunden, dass seit zwanzig Jahren so daliegt und sich nicht zersetzt“, sagt Lilly aus Negast. „Schade, dass Menschen sich so benehmen. Umweltschutz ist ein wichtiges Thema“, ergänzt Freundin Joelina.

Beim Tagesausflug zum Thema „Umwelt wahren und beschützen“ wurden die Kinder vom BUND Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. aufgeklärt. Quelle: Nils Grape

Durch das Foyer im Gutshaus hallen mehrere Geräusche. Töne unterschiedlicher Instrumente kommen aus dem Probenraum der drei Bands, die abwechselnd üben, Kinderstimmen und das Klicken eines Fotoapparates und das Hämmern von Nähmaschinen. An einer davon sitzt gerade Johanna aus Stralsund. Zusammen mit ihrem jüngeren Bruder verbringt die Schülerin die Ferienwoche in Stahlbrode und erzählt: „Ich hab schon vier Sachen selbst genäht. Ein Kissen, einen Kuschelhasen, eine Stiftrolle und ein Pad“.

Upcycling und selber nähen in der Stoffwerkstatt

Damit ist ein Frotteepad zum Wiederverwenden gemeint. „Womit man sich das Gesicht reinigen kann, nur eben nicht aus Watte zum Wegwerfen, sondern Frotteestoff. Aus dem Material werden auch Waschlappen angefertigt und das lässt sich super waschen und oft benutzen“, weiß Nicole Budwig, Leiterin der Stoffwerkstatt und begleitende Betreuerin des KDW.

Nach einer technischen Einführung haben die Kinder losgelegt und sich überlegt, welcher Stich für welches Textil gesetzt und was genau daraus wird. Brieftaschen, Patchwork-Arbeiten oder Schlafutensilien. „Manche haben direkt konkrete Pläne gehabt, andere haben sich untereinander inspiriert oder wir haben nach Möglichkeiten zusammen geschaut. Aber die Schnittmuster und Auswahl und das Nähen machen die Kinder selbst. Und sie helfen sich gegenseitig, wenn was nicht klappt“, so Budwig weiter, die trotzdem überall Augen und Ohren hat, wenn die Nadel streikt. Doch auch Johanna wird oft um Rat gefragt. Gerade sitzt die 14-Jährige an einer Schlafmaske, die auch das Interesse der Nachbarin weckt. „Klamotten würde ich auch selber nähen können, aber das ist ziemlich schwer. Dafür könnte ich meine Sachen jetzt selbst reparieren, wenn sich die Naht löst“, bemerkt die Schülerin.

Selbst gebaute Bank bleibt als Dankeschön auf dem Hof

Auf dem Hof wird währenddessen gesägt und gewerkelt. In der Holzwerkstatt entsteht neben kleineren Arbeiten eine Sitzbank für den Gastgeber. „Die Lehne ist schon fertig, graviert und geschliffen. Und die Bank zum Sitzen nähert sich der Vollendung“, erklärt Peter Kladek, Betreuer und Leiter der Holzwerkstatt. Das Kooperationsprojekt zwischen dem Kreisdiakonischen Werk Stralsund, Schüler- und Jugendzentrum in Zingst und der Kreisvolkshochschule in Grimmen konnte mit Hilfe des Förderformates „talentCAMpus“ finanziert und durchgeführt werden. „Um den Kindern die Möglichkeit in den Ferien zu geben, rauszukommen und an Angeboten teilzunehmen, für die es außerhalb der Schule keinen Raum und keine Zeit gibt, um sich mit sich selbst und der Zukunft zu befassen“, so Kladek weiter. „Es herrscht auf dem Hof eine tolle Atmosphäre und langsam kommen die Kinder runter, wollen auch die Tiere morgens mit füttern und sich engagieren“, weiß Kladek und fügt hinzu: „Wir wollen ihnen vermitteln: Sei achtsam mit dir und achtsam mit deiner Umwelt.“

Caro (13) widmet ihre Kreativität der Malwerkstatt. Quelle: Christin Assmann

Ein Gesicht in der Malwerkstatt von Kaja Batiuk zwinkert zuversichtlich in die Zukunft. Während die Kinder mit ungewöhnlichen Hilfsmitteln, wie Ketten, Seifenblasen oder Strohhalmen, kreative Motive und Farbverläufe geschaffen haben, schauen zwei große Augen Malerin Caro an. „Ich mag Augen und achte auch schon mal auf die von anderen“, erzählt Caro, die sich zu Hause eher der Musik widmet, aber ihre Kreativität hier in der Malwerkstatt auslebt.

Von Christin Assmann