Grimmen

Am Freitag geht es rund im Grimmener Heimattierpark. Als einer von 19 Zoos aus Mecklenburg-Vorpommern beteiligt sich die tierische Einrichtung der Stadt am Landeszootag. An diesem Tag bieten die Zoos und Tierparks im Land ihren Besucherinnen und Besuchern besondere Programme an. Wie schon im Vorjahr wird auch 2021 der Eintritt für Kinder bis zu einem Alter von 14 Jahren kostenfrei sein.

Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit Tierparkleiterin Christin Trapp über die etwas schwierigen Vorbereitungen aufgrund einer Vandalismustour im Grimmener Tierpark und das trotzdem ereignisreiche Programm zum Landeszootag.

Ein Rückblick: Unbekannte knacken Gehege und lassen Tiere frei

Vor einigen Tagen bot sich den Tierpflegern in den Morgenstunden ein chaotisches Bild. Wollschweine, Ziegen, Alpakas und Esel waren nicht wie gewohnt in ihren Gehegen, sondern rannten unkontrolliert durch die Einrichtung.

Unbekannte waren in der Nacht zuvor über das Tor am Spielplatz in den Tierpark eingebrochen und hatten anschließend mit einem Bolzenschneider die Schlösser und Ketten der Tiergehege durchtrennt.

Christin Trapp, Leiterin des Grimmener Heimattierparks Quelle: Raik Mielke

Die Folge: Die freilaufenden Tiere hatten sich durch diese dumme Aktion und das freie Umherlaufen im Park verletzt. Bei den Ziegen und Eseln gab es sogar blutige Rangeleien. „Dies liegt weniger daran, dass sie aggressiv aufeinander wirken, sondern vielmehr an der unbekannten Umgebung. Unsere Ziegen sind des beispielsweise nicht gewohnt, dass plötzlich in der Dunkelheit ein ausgewachsenes Wollschwein vor ihnen steht. In der Folge werden sie panisch reagiert haben“, erklärt Christin Trapp.

Zudem entstand hierbei ein nicht zu vernachlässigender Sachschaden. „Wir müssen die Schlösser austauschen und durch das wilde Herumlaufen im Zoo sind natürlich auch das eine oder andere angelegte Blumenbeet oder Grünflächen in Mitleidenschaft geraten“, betont Trapp und sagt: „Wir haben jetzt keine hochgefährlichen Tiere im Zoo, jedoch möchte wahrscheinlich kein Grimmener, dass Affen oder Erdmännchen durch die Stadt schlendern. Oder ein Ara im heimischen Garten umherfliegt.“

Vorfreude auf einen Tag voller Highlights

Doch von dieser mehr als dummen Aktion – bei der eine Verletzung der Tiere billigend in Kauf genommen wurde – lässt sich das Team des Grimmener Heimattierparks nicht die Vorfreude auf den Landeszootag nehmen.

„Wir freuen uns riesig, wieder ein Teil dieser landesweiten Aktion zu sein“, sagt die Tierparkchefin. Gemeinsam mit dem Tierparkförderverein wurde ein ereignisreicher Tag vorbereitet. Geöffnet ist der Zoo der Stadt am kommenden Freitag zu den gewohnten Öffnungszeiten – also von neun bis 18 Uhr. Der Eintritt für Kinder bis einschließlich 14 Jahren wird an diesem Tag frei sein. Erwachsene zahlen vier Euro.

Auf einer Pressekonferenz des Landes freute sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig auf diesen in Corona-Zeiten geborenen Aktionstag. „Ich freue mich darüber, dass diese Aktion aus dem Vorjahr gemeinsam mit dem Landeszooverband wiederholt wird. Die Kinder in unserem Land mussten in den letzten Monaten aufgrund von Corona viele Einschränkungen hinnehmen. Deshalb finde ich es gut, dass der Eintritt am letzten Tag vor dem Ende der Sommerferien frei ist, auch als kleines Dankeschön für Kinder und Eltern für die Geduld und fürs Mitmachen bei den Corona-Schutzmaßnahmen. Zugleich wollen wir mit dieser Aktion junge Menschen für die Zoos und Tierparks in Mecklenburg-Vorpommern begeistern. Ein Besuch im Zoo oder im Tierpark lohnt sich immer. Es gibt eigentlich bei jedem Besuch etwas Neues zu entdecken“, so die Ministerpräsidentin.

Konkret hat der Landeszootag in diesem Jahr das Motto „Kinder-Tiere-Bildung“. Der Heimattierpark nimmt dies zum Anlass und will die Gäste über die verschiedensten Tiere im Zoo informieren. „Jeder kann zu den verschiedensten tierischen Bewohnern unseres Tierparks natürlich Fragen stellen. Zudem wollen wir in der Zeit von zehn bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr mit den jungen Gästen Insektenhotels bauen“, verrät Christin Trapp.

Außerdem wird es die eine oder andere Köstlichkeit zum Schlemmen geben und eine Hüpfburg soll für den nötigen Spaßfaktor sorgen.

Ein neues tierisches Pärchen ist pünktlich zum Landeszootag eingetroffen

Und passend zum Landeszootag gibt es im Grimmener Heimattierpark ein weiteres Highlight. Zum Ende der vergangenen Wochen ist ein neues tierisches Pärchen eingetroffen. „Ich möchte noch gar nicht so viel verraten, denn unsere Besucher sollen gespannt sein“, sagt Christin Trapp und informiert: „Vielleicht nur so viel, es sind Tiere, welche im europäischen Teil Russland beheimatet sind und sich Korsaks nennen.“ Genaueres können die Gäste dann beim nächsten Tierparkbesuch oder spätestens am Landeszootag erfahren.

Einer der neuen tierischen Bewohner in Grimmen - ein Korsak bei der Ankunft im Zoo der Stadt. Quelle: Christin Trapp

Und auch Stadtpräsident Harry Glawe (CDU) hat seinen Besuch bereits angekündigt und möchte sich im Zoo seiner Heimatstadt gemütlich umschauen.

Von Raik Mielke