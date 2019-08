Zarrentin

Zufrieden stehen Bernhard und Dorlis Lunkenheimer vor ihrem Landhotel in Zarrentin. Seit fünf Jahren betreiben sie dieses im Gutshaus des Ortes. Fünf sehr erfolgreiche Jahre für das Ehepaar. „Wir konnten uns schon vorstellen, dass solch ein Landhotel hier in der tollen Region gut laufen könnten. So einen erfolgreichen Start hätten wir uns aber nicht träumen lassen“, freut sich Dorlis Lunkenheimer.

Gutshaus war Liebe auf dem ersten Blick

Ein Rückblick: Das Ehepaar hatte sich über Jahre hinweg 250 Objekte in ganz Deutschland angesehen. „In dieses Herrenhaus haben wir uns sofort verliebt“, erzählte der Besitzer damals gegenüber der OZ und beschrieb: „Als wir zum Besichtigungstermin kamen, lief ein Rehkitz über den Weg und der Storch begrüßte uns von seinem Nest. In diesem Moment ging meiner Frau und mir das Herz auf und wir wussten, dass es das ist, wonach wir lange gesucht hatten.“

Im November 2013 starteten die umfangreichen Sanierungsarbeiten. „Im Mai 2014 hatten wir die ersten Zimmer fertig und es konnte losgehen“, erinnert sich Dorlis Lunkenheimer zurück und sagt: „Damals haben wir Tag und Nacht geschuftet, da wir am ersten Mai die erste große Feier im Gutshaus hatten.“

Landhotel verzeichnet nicht nur im Sommer gute Zahlen

Inzwischen ist das Landhotel in den Sommermonaten komplett ausgebucht. Viel überraschender für Familie Lunkenheimer die zudem große Nachfrage in den Wintermonaten. „Wir hatten damit gerechnet, dass im Winter ein großer Einbruch in Sachen ’Übernachtungsgäste’ zu verzeichnen sein wird. Jedoch ist dies keineswegs der Fall“, freut sich Dorlis Lunkenheimer.

„In den Sommermonaten haben wir neben den Hotelgästen auch jedes Wochenende Feiern im Haus. Die Bandbreite reicht von Hochzeitsfeiern, über besondere Geburtstage bis hin zu hauseigenen Events“, sagt Bernhard Lunkenheimer. Im großen Saal des Gutshauses finden hierbei bis zu 70 Leute Platz.

Zu den beliebtesten Veranstaltungen zählen das Krimi-Dinner und die sogenannte Tortenschlacht, bei der den Gästen 30 verschiedene Torten präsentiert werden, die sie sich anschließend schmecken lassen können. „Zudem bieten wir in den Wintermonaten das leckere Eisbein- und Enten-Essen an“, sagt Dorlis Lunkenheimer.

Das wunderschöne Gutshaus in Zarrentin besuchten inzwischen Gäste aus 17 verschiedenen Nationen. Darunter zahlreiche Stars, wie Sänger Bata Illic. Quelle: Raik Mielke

Schon Gäste aus 17 Nationen und jede Menge Promis

Viele der Hotelgäste sind inzwischen Stammgäste. „Dies sind insbesondere Geschäftsleute, die immer wieder in unser Haus einkehren“, sagt Dorlis Lunkenheimer. Sie kommen natürlich in erster Linie aus ganz Deutschland, aber zum Teil auch aus der ganzen Welt. Inzwischen hatten wir Besucher aus 17 verschiedenen Nationen bei uns. Von Russen, Amerikanern, über Chinesen bis hin zu Leuten aus ganz Europa.

Und auch Promis schätzen das wunderschöne Gutshaus inmitten der Natur. „Oftmals sind es Künstler, die im Grimmener Stadtkulturhaus ’Treffpunkt Europas’ auftreten. Besonders begeistert war Bata Illic. Noch bei seiner Abreise schwärmte er vom ganz besonderen Charme unseres Landhotels“, freut sich Bernhard Lunkenheimer.

Rund 60 Prozent der Hotelgäste bleiben lediglich eine oder zwei Nächte. „Dies sind Geschäftsleute auf der Durchreise“, erklärt die Hausherrin. Inbesondere im Sommer verbringen viele Leute inzwischen aber auch ihren Urlaub in Zarrentin. „In der Regel entscheiden sie sich für uns, weil sie in wenigen Minuten die Ostsee oder andere Ausflugsziele der Region ansteuern und in den Abendstunden dann die Ruhe auf dem sechs Hektar großen Gelände mit einem Gläschen Rotwein genießen wollen“, glaubt Dorlis Lunkenheimer.

Raik Mielke