Landkreis Vorpommern-Rügen: Quarantäne für Infizierte wird verkürzt

Stralsund

Eine verkürzte Isolation hat die Änderung der Allgemeinverfügung zur Anordnung von Schutzmaßnahmen zur Begrenzung von Corona-Neuinfektionen des Landkreises Vorpommern-Rügen zur Folge. Mit dieser gilt seit dem 12. Januar, dass sich Infizierte nur noch zehn statt bisher 14 Tage isolieren müssen. Die Landesverordnung unterscheidet hier jedoch nochmals zwei Gruppen von Infizierten.

Zur Gruppe 1 zählen jene Personen, die in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Einrichtungen der Eingliederungshilfen tätig sind. Sie können ihre Absonderungszeit von zehn auf sieben Tage verkürzen, wenn sie einen negativen PCR-Test vorweisen können und gleichzeitig in den letzten 48 Stunden vor dem Test keine der typischen Corona-Symptome aufgetreten sind. Außerdem müssen sie gegenüber der Gesundheitsbehörde mit der Freitestung auch nachweisen, dass sie in einem der für Gruppe 1 zutreffenden Bereiche tätig sind.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Isolationsdauer verkürzen

In Gruppe 2 fallen alle, die nicht der Gruppe 1 angehören. Sie können ihre Isolationsdauer ebenfalls von zehn auf sieben Tage durch den Nachweis eines negativen Testergebnisses – entweder PCR-Test oder einem hochwertigen Antigen-Test – verkürzen.

Mit dieser Entscheidung zur Anpassung will die Landesregierung den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zur neuen Sars-Cov-2-Variante Omikron Rechnung tragen.

Lockerungen für Geboosterte

Eine Lockerung der Maßnahmen gibt es auch für geboosterte Personen. Mit Inkrafttreten der neuen Landesverordnung am 12. Januar entfällt für sie bereits ab dem Tag der Auffrischungsimpfung bei einer geltenden 2G-plus-Regelung die Testpflicht. Bisher galt eine Übergangszeit von 14 Tagen. Geboosterte Personen können nun beispielsweise sofort ohne Test ein Restaurant oder Fitnessstudio besuchen.

Von OZ