Stralsund/Grimmen

Vorpommern-Rügens Landrat hat sich bereits am 12. Januar gegen das Coronavirus impfen lassen. Das gab Stefan Kerth (SPD) auf der Sitzung des Kreistags am Montag in Grimmen auf Nachfrage zu.

Die Reaktionen darauf fallen heftig aus. Auch die Staatsanwaltschaft Stralsund prüft nun, ob gegen Kerth ein strafrechtlicher Anfangsverdacht besteht. In einem ähnlichen Fall in Halle an der Saale wird gegen den Oberbürgermeister wegen „veruntreuender Unterschlagung“ ermittelt.

„Pfui, Pfui, Pfui“, heißt es seitens der Fraktion Bürger für Stralsund/FDP. Ihr Mitglied Michael Philippen aus Stralsund hatte Kerth die entscheidende Nachfrage gestellt. „In meinen Augen ist das eine Katastrophe“, quittierte Philippen Kerths Verhalten. „Viele über 80-Jährige haben bis heute noch keinen Impftermin bekommen. Und hier haben wir einen vitalen, vor Gesundheit strotzenden Landrat, nicht mal 50 Jahre alt, der sich vorgedrängelt hat.“

Die CDU im Kreistag nennt Kerths Verhalten ein „No go“ und fordert eine „lückenlose und transparente Aufklärung“ der Angelegenheit, sagt Benjamin Heinke, Fraktionsvorsitzender und Bürgermeister in Ahrenshoop. „Wenn am Abend Impfdosen übrig bleiben, schickt der Landrat dann weitere Mitarbeiter ins Impfzentrum? Das wäre ein Skandal.“

Junge Union: Kerth ist nicht mehr tragbar

Sollte dem so sein, werde sich die Kreistags-CDU der Haltung der Jungen Union MV anschließen: Sie hält Kerth schon jetzt für „nicht mehr tragbar“. Demnach müsste er zurücktreten. JU-Vorsitzender Georg Günther: „Erst beklagt sich die Ministerpräsidentin, dass nicht ausreichend Impfstoff da ist, und dann rutschen plötzlich Genossen auf Platz Nummer 1 der Warteliste. Wie soll man das nennen? Bemerkenswert? Oder frech?“

Einen Rücktritt fordert Mathias Löttge, Fraktionsvorsitzender der Bürger für Vorpommern-Rügen/Freie Wähler, noch nicht. Dennoch: „Sein Handeln ist moralisch verwerflich.“ Löttge hofft, dass der Fall vom Innenministerium untersucht wird. „Es ist viel Vertrauen verloren gegangen. Kerth sollte über persönliche Konsequenzen nachdenken.“

„Wir sind schockiert über seine Unbedarftheit“, sagt Christiane Latendorf aus Sundhagen, Vorsitzende der Linken im Kreistag. In Medizinerkreisen würde in Zusammenhang mit Kerths-Vorab-Impfung bereits von einer „dritten Impfpanne“ gesprochen – nach der Impf-Überdosis Ende Dezember und der Verimpfung des verunreinigten AstraZeneca-Impfstoffes in der vergangenen Woche.

„Kerth hätte das Rückgrat haben müssen, seinen Fehler schnell und von sich aus öffentlich einzugestehen“, sagt Jürgen Suhr, Vorsitzender des Kreisverbandes der Grünen. „Stattdessen hat er versucht, sich irgendwie durchzumogeln und sein Fehlverhalten mit untauglichen Ausreden zu relativieren. Wir erwarten von einem Landrat einen anderen Umgang mit eigenen Fehlern“, so Suhr. Seitens der SPD-Fraktion im Kreistag gab es am Dienstag trotz Nachfrage keine Reaktion.

AfD: Landrat nahm kranken Jungen die Impfung weg

Die AfD bringt den Fall Kerth in Verbindung mit einem schwerkranken 27-Jährigen aus Groß Mohrdorf aus der Nähe von Stralsund. Norman Lange bräuchte die Impfung dringend. Sein Vater setzt sich dafür ein, dass bei seinem pflegebedürftigen Sohn Dringlichkeit anerkannt wird. Doch bislang ohne Erfolg. Jens Kühnel, stellvertretender AfD-Fraktionschef im Kreistag, konstatiert: „Kerth hat Norman die Impfung weggenommen.“ Es sei eine „Sauerei“, dass es im Fall des jungen Mannes bisher keine Einzelfallprüfung gebe, dem Landrat aber spontan eine Impfung zur Verfügung gestellt werde.

Kerth denkt nicht an Rücktritt

Trotz aller Forderungen: An einen Rücktritt denkt der Landrat aktuell nicht. Stefan Kerth sagt aber: „Mit dem heutigen Wissen würde ich in der konkreten Situation jedoch eine andere Entscheidung treffen. Für das beschädigte Vertrauen in die korrekte Verteilung des Impfstoffs kann ich mich nur entschuldigen.“

Trotz all der Aufregung bekommt Kerth auch Unterstützung – aus den Reihen der Grünen. „Wenn man in einer Situation ist, wie er sie beschreibt, sollte man sich impfen lassen“, sagt Ludwig Wetenkamp. „Jeder hätte so gehandelt, bevor der knappe Impfstoff wirklich entsorgt wird. Meine persönliche Meinung.“ Die Forderung nach einem Rücktritt hält er für Wahlkampfgetöse. „Daraus sollte man ihm keinen Strick drehen“, sagt Wetenkamp. „Es ist bedauerlich. Unser Gesundheitsamt arbeitet sehr gut, man sieht es an den niedrigen Inzidenzwerten. Wir sollten uns eher mit Öffnungsszenarien beschäftigen.“

Stralsunder OB Alexander Badrow noch nicht geimpft

Im Zuge der Causa Kerth stellt sich die Frage, wie es mit der Stralsunder Verwaltung aussieht. Ist Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) schon an der Reihe gewesen? „Nein, ich bin nicht gegen Covid-19 geimpft“, antwortet er. „Ich werde mich impfen lassen, sobald ich an der Reihe bin“, sagt Badrow. Die Mitarbeiter im Rathaus seien generell nicht verpflichtet, ihren Arbeitgeber über Impfungen zu informieren, sagt Sprecherin Anne Pilgrim. Deshalb seien keine Aussagen möglich, ob es schon Impfungen in der Belegschaft gegeben hat. „In Sachen Priorisierung innerhalb der Stadtverwaltung stehen unsere Feuerwehrleute ganz oben. Sie sind aber erst Teil der Impfgruppe drei, also zusammen mit den 60-70-Jährigen.“

Von Kai Lachmann und Kay Steinke